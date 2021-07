Arredare con BB Creative Style

I consigli di stile di Barbara Trombatore – CEO & Creative Director Sitap Carpet Couture Italia

“Cari lettori e lettrici di Libertà buona domenica!

Vi piacciono i tormentoni estivi? Canzoni, film, consuetudini entrate di diritto nell’immaginario comune, che puntuali sul finire della primavera ritornano per farci respirare di nuovo quella magica atmosfera d’estate”.

Sitap Carpet Couture Italia a Temptation Island!

“E anche noi di Sitap Carpet Couture Italia non potevamo rinunciarvi, soprattutto perché da quest’anno abbiamo il grande piacere di collaborare al programma Tv Temptation Island su Canale 5!

Quando è arrivata la richiesta di partecipazione non potevamo crederci! E invece, i nostri tappeti sono stati selezionati dalla produzione televisiva Mediaset per arredare i villaggi dei fidanzati e delle fidanzate del noto reality ambientato in Sardegna, che da ormai una decina di anni cattura l’attenzione di tantissimi spettatori, grazie alle sue avvincenti e intricate storie d’amore”.

Lo stile tropical chic dei tappeti Sitap vola in Sardegna

“È stato naturale scegliere i modelli più di tendenza della collezione Pret a Porter e Haute Couture. Quelli che più di altri sanno interpretare le attuali tendenze tropical chic della moda e le atmosfere da Laguna Blu tipiche del format. Per questo, via libera alle maxi foglie di banano di Amazzonia e al gusto pop della linea Carol, tappeti perfetti per accompagnare i momenti di vita quotidiana all’interno dei villaggi, utili basi per le zone lounge e aree pranzo.

Infine, il mondo dei tappeti Haute Couture Alyssa Patchwork. Eleganti e femminili sono il dettaglio vincente per le fasi più importanti del programma”.

Il lavoro creativo di Sitap e Officina del Design

“Sitap vola quindi in Sardegna, con proposte in&outdoor dal design Made in Italy ideate da me e dai giovani creativi parte del progetto Officine del Design. Una gran bella soddisfazione, che conferma un forte sodalizio con le produzioni cinema e tv, che frequentemente scelgono il meglio delle nostre collezioni per i loro set. Una partecipazione importante, che in qualità di Direttore Creativo ho accolto con grande entusiasmo. Il risultato di un lungo lavoro di squadra, che spero possa piacere anche a voi da casa!

La prima puntata è andata in onda mercoledì 30 giugno e da domani, al via gli appuntamenti settimanali del lunedì. L’inizio è stato a dir poco scoppiettante, sono davvero curiosa di sapere come evolveranno le varie coppie!

Anche voi siete dei fan di Temptation Island? Vi aspettiamo in Showroom per scoprire i tappeti del programma!

E… a proposito di tormentoni estivi: non dimenticate di utilizzare l’hashtag #SitapEstateItaliana e di taggare il profilo Sitap Carpet Couture Italia nei vostri scatti social dedicati alle bellezze d’Italia. Li condivideremo!

Buona #SitapEstateItaliana a tutti!

With Love, Barbara”