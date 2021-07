Vigorplant River campione territoriale Under 15 femminile

Un’altra vittoria da aggiungere al palmares della società

Le nostre ragazze del Vigorplant River Silvia Albasi, Giulia Carini, Gloria Filios, Arianna Gionelli, Anna Marchesini, Sara Memini, Alessia Milani, Valentina Mozzi, Bianca Postiglioni, Loreley Zucchi, sotto la guida dell’allenatore Massimiliano Carbonetti, di Roberto Longeri e di Massimo Bruno, in collaborazione con il Dirigente Gionelli, portano a casa un altro successo nella finale del Campionato Territoriale Under 15 Femminile, poche settimane dopo la vincita del Campionato Territoriale Under 13.

Partita decisiva per le giocatrici del Vigorplant River in scena al Pala Rebecchi di Rivergaro.

Le avversarie sono in testa alla classifica da tutta la durata del Campionato, si tratta delle giovani della RM Volley. In palestra l’aria è carica di tensione, mentre gli spalti sono finalmente popolati da un pubblico euforico e trepidante che non vede l’ora di gustarsi l’ultima vittoria.

Fischio d’inizio, serve RM Volley. Errore in prima battuta, la palla passa subito alle ragazze del Vigorplant River. Una serie di servizi e attacchi disarmanti non lascia spazio alla ripresa delle avversarie, chiudendo il primo set 25 a 11.

Torna un momento di agitazione nel secondo set, sicuramente il più combattuto. A causa di errori commessi da entrambe le squadre, il match prosegue punto a punto, fino a 19 pari. È in questo momento che il River mostra tutta la sua grinta, staccandosi da RM Volley e chiudendo 25 a 23.

Ultimo set. Quello conclusivo per la partita.

Inizialmente sembra svilupparsi come il precedente, ma le avversarie resistono fino ai 15 punti e il River porta a casa anche il terzo set con tutta la determinazione e l’energia che le contraddistingue.

Il Vigorplant River termina con un 3 a 0 una stagione in cui è stato lasciato un unico set alle avversarie. “I risultati sono stati ancora una volta molto appaganti – commenta il Presidente Sergio Tiboni – grazie all’impegno, alla passione e alla costanza delle atlete, al sostegno delle famiglie e all’ottimo lavoro del nostro staff abbiamo ripreso un percorso iniziato con un grande successo in Under 13 nel 2019 e interrotto lo scorso anno alla vigilia della finale, dopo un altro Campionato sempre in testa.

Le sfide non finiscono: inizierà la fase regionale in cui le nostre atlete continueranno a farci sognare. Dopo le grandi soddisfazioni di questo Campionato e nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, le ragazze avranno quindi l’occasione di perseguire i loro obiettivi e di crescere insieme con grinta ed entusiasmo”.

