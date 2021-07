CRV – Covid: prime audizioni della commissione di inchiesta

Nella prima giornata di audizioni la commissione di inchiesta del Consiglio veneto sulla gestione della pandemia da Covid 19 ha ascoltato la direttrice generale dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie Antonia Ricci e la responsabile del Dipartimento di Prevenzione della Regione Veneto Francesca Russo. “Abbiamo audito le due dirigenti sul sistema di sequenziamento e tracciamento al fine di comprendere quali misure siano state adottate per il contenimento del virus e le analisi predittive utili”, riassume in una nota l’ufficio di presidenza della commissione, composto dalla presidente Francesca Zottis (Pd), dalla vicepresidente Milena Cecchetto (Lega) e dalla presidente della commissione Sanità Sonia Brescacin (ZP) nel ruolo di consigliere segretario. “Nelle prossime settimane – anticipa l’Ufficio di presidenza della commissione – proseguiremo con audizioni volte ad approfondire il sistema di tracciamento fonte indispensabile per gestire le chiusure anche localizzate e i focolai. L’obiettivo è quello di fare piena chiarezza attraverso audizioni puntuali”.

“Per fare chiarezza è evidente che comprendere i dati è essenziale -prosegue la nota congiunta – per capire quali siano i fattori che hanno maggiormente inciso e potrebbero incidere nella diffusione del virus e nella potenziale ospedalizzazione. Da quanto ascoltato oggi risulta centrale l’attività di sequenziamento e un coordinamento tra gli Istituti Zooprofilattici a livello nazionale. Abbiamo approfondito le motivazioni che hanno portato il Veneto a fare scelte anche diverse da quelle nazionali. Nei prossimi giorni avremo altra documentazione da analizzare e confronti da fare con altre Regioni; analizzeremo anche il funzionamento del sistema informatico e il sistema di registrazione dei dati e la conseguente presa in carico. L’obiettivo rimane quello di fare piena chiarezza nei confronti dei veneti, attraverso audizioni puntuali e approfondite dalle quali riuscire a comprendere i piani, le comunicazioni e i protocolli esistenti”.