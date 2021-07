CRV – Sesta commissione – “Più risorse per la cultura nei prossimi bilanci della regione Veneto”

Più risorse per il mondo della cultura. Lo chiede con una risoluzione approvata all’unanimità la sesta commissione consiliare di palazzo Ferro-Fini. Presentato dall’Ufficio di presidenza della commissione (presidente Francesca Scatto, ZP, vicepresidente Elena Ostanel, VcV, e consigliere segretario Enoch Soranzo, FdI) ai sensi dell’articolo 48 del regolamento consiliare, il documento trasversale impegna la Giunta regionale ad incrementare, a partire dal bilancio 2022, le disponibilità di bilancio a favore delle attività culturali in Veneto, in attuazione della legge quadro per la cultura e dell’esigenza di sostenere il comparto nella ripartenza post- pandemia.

Il documento, che fa riferimento all’esigenza di parametrare le risorse regionali a bilancio per il settore cultura con quelle messe in campo dalle vicine Regioni, è stato sottoscritto dai commissari di maggioranza e di opposizione e condiviso in concomitanza con il voto sui capitoli di competenza della manovra di assestamento 2021. “Lo presenteremo al voto dell’aula consiliare – anticipano presidente Scatto e vicepresidente Ostanel – in occasione della prossima approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione della Regione Veneto”.