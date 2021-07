Arredare con BB Creative Style

I consigli di stile di Barbara Trombatore – CEO & Creative Director Sitap Carpet Couture Italia

“Cari lettori e lettrici di Libertà buona domenica!

Flamingo Paradise! Quando ho realizzato il progetto grafico alla base del tappeto in&outdoor Carol 152X, avevo in mente proprio questo. Un mix tra colori pastello e tutta l’energia dell’estate. Il meglio per un modello della collezione Pret a Porter, pensato non solo per arredare, ma per vestire i momenti di relax della stagione più bella. I fenicotteri? Sono divertenti e colorati, un’icona delle tendenze streetwear amatissima dalle influencer di tutto il mondo”!

#SitapEstateItaliana si ferma a Forte dei Marmi

“Ecco il mood che accompagna il concept della nuova tappa del nostro viaggio itinerante lungo la Penisola alla ricerca delle Bellezze italiane. #SitapEstateItaliana si ferma quindi a Forte dei Marmi, la meta più ambita della Versilia. Amo molto questa zona e ogni anno, mi piace trascorrere qualche giorno immersa nella sua movida. L’ispirazione giusta per il secondo video firmato Sitap Carpet Couture Italia, visibile online direttamente sulla home page di sitap.it e sul nostro canale YouTube (a proposito, vi siete già iscritti ad entrambi?). Ho scelto di chiamarlo proprio così: Flamingo Paradise – Forte dei Marmi”.

Flamingo Paradise” Sitap Carpet Couture Italia presenta il tappeto In&Outdoor Carol 152X

“Il rosa è il colore portante di un’estate italiana dedicata al gusto glamour e frizzante dei party in piscina più esclusivi di questa famosa località del litorale toscano. Qui, fascino, seduzione e moda si raccontano illuminati dalle luci scintillanti dei locali in riva al mare, proprio come Es Vedra, che ha scelto la nostra collezione in&outdoor più colorata e stilosa per arredare il proprio dehors. Un vero onore”!

Sitap e la Versilia: un forte sodalizio – Il locale Es Vedra

“Il rapporto tra Sitap Carpet Couture Italia e Forte dei Marmi è ormai di vecchia data. Ogni anno, i nostri tappeti sono scelti da numerosi locali della zona per arredare i propri spazi con lo stile italiano che più ci caratterizza. Un bel colpo d’occhio quando, passeggiando per le vie del centro, si rimane letteralmente catturati dalle fantasie di cactus e tucani, pappagalli e ananas delle collezioni Sitap! Pattern, fantasia, creatività, sempre con grande attenzione ai trend moda e alle declinazioni dell’interior design. Realizzare tappeti come quelli proposti per l’estate in Versilia, è un gioco di equilibri, nulla è lasciato al caso.

Una scommessa vinta anche grazie al prezioso lavoro di Giuseppe Gallesi, noto ai più come Pippo Tendenza. Se passate per Forte dei Marmi, andatelo a trovare per un drink direttamente da Es Vedra!

Che ne dite? Organizziamo un pool party in piscina questo weekend? Aspetto le vostre foto dedicate a gusto e stile italiani. Non dimenticate l’hashtag #SitapEstateItaliana e il nostro tag, le condivideremo sui canali social di Sitap!

Buona #SitapEstateItaliana a tutti!

With Love,

Barbara”