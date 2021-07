Arredare con BB Creative Style

I consigli di stile di Barbara Trombatore – CEO & Creative Director Sitap Carpet Couture Italia

“Cari lettori e lettrici di Libertà buona domenica!

Molti di voi già conoscono il mio grande amore per la Liguria. Una regione dove mi sento a casa e dove vivo durante i mesi estivi. Finale Ligure il mio posto del cuore, qui ogni anno ritorno con la stessa gioia ed entusiasmo di quando ero bambina. Ed è qui che ho modo di coltivare la mia grande passione per l’arte, un tassello fondamentale del mio lavoro di Direttore Creativo”.

Sitap Carpet Couture Italia e Atelier Ceramiche Mazzotti 1903 di Albisola

“La collaborazione con l’Atelier Ceramiche Mazzotti 1903 di Albisola, Savona è stato un passaggio naturale. Conosco questo storico laboratorio da anni ormai e devo dire che farvi visita ogni volta è un’esperienza magica. Qui, l’antico sapere della lavorazione artigianale, risalente al XV secolo si fonde con le idee di dinamicità e progresso tipiche del Movimento Futurista Italiano di inizio Novecento. Non a caso, il fondatore dell’Atelier Tullio Mazzotti era ceramista, poeta e noto artista appartenente all’omonimo movimento. Con i suoi lavori esposti ancora oggi nei musei più importanti del mondo, ha saputo unire la storia della sua famiglia di ceramisti alle nuove avanguardie del suo tempo. Pura emozione, che mi ha guidato nella scelta di questo prestigioso Laboratorio Artistico per dare vita alle mie creazioni. Non più solo lana, seta ed eucalipto, ma ceramica. Quella preziosa, proveniente da Albisola, nota in tutto il mondo come la Città della Ceramica, in pasta di argilla grigia, materia prima autoctona ricavata da depositi naturali e cave di terra bianca del savonese”.

La collezione di ceramiche Heart Couture Collection ideata da Barbara Trombatore

“Ho immaginato così i tappeti Devotion e Regina di Cuori Diamond. Due gioielli in Edizione Limitata della nostra collezione Haute Couture, oggi elementi decorativi frutto di questo potente sodalizio artistico, lavorati e decorati a mano, con smaltatura a doppio fuoco e logo Sitap Carpet Couture Italia dipinto a pennello. Il cuore al centro di tutto, ancora una volta”.

Il cuore decorativo al centro dell’arte del primo Novecento – Dai Futuristi a Frida, fino alla Grande Moda

“Decorazione che dall’arte si ispira alla moda e crea design. Non a caso, la tendenza dei cuori decorativi è quasi contemporanea al movimento futurista, che in Italia abbraccia i primi due decenni del Novecento, quando dall’altra parte del mondo, le icone della tradizione religiosa e culturale messicana tornavano a nuova vita grazie alle tele surrealiste dell’artista Frida Kahlo. Icone riprese in tempi e luoghi diversi anche dalla Grande Moda Italiana. La Maison Dolce & Gabbana infatti ha raccontato il cuore come icona decor, partendo dalle tradizioni della Sicilia barocca e valorizzando così abiti e accessori. Colore, pathos, tensione verso il domani, valori racchiusi in un nuovo modo di fare decorazione.

Le ceramiche parte della Heart Couture Collection Sitap Carpet Couture Italia sono solo l’inizio di una commistione di generi. La dimostrazione, che la creatività non ha confini ma forme sempre nuove in cui abitare. Elementi frutto del nostro saper fare italiano nella cui anima si trova un universo inesplorato. Vi aspetto in Showroom per toccarle con mano!

Qual è il vostro luogo del cuore? Il mio di certo, è la Liguria. Aspetto gli scatti della vostra #SitapEstateItaliana, li condivideremo sui canali social di Sitap. Ps: non dimenticate di taggarci!

Buona #SitapEstateItaliana a tutti!

With Love,

Barbara”