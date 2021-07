CRV – Via libera unanime a due Pareri alla Giunta finalizzati al sostegno dell’acquacoltura

Nel corso della seduta di oggi, la Terza commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Liga Veneta), Vicepresidente Cristina Guarda (Europa Verde), ha approvato all’unanimità due Pareri alla Giunta regionale, il n. 81 e il n. 83, relativi a interventi nel settore pesca e acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP 2014-2020).

Nel primo caso, si tratta dell’approvazione di un bando per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla misura di intervento del Capo II ‘Misure sanitarie’ del Regolamento UE n. 2020/560. Nello specifico, si destinano oltre 2,11 milioni di euro a sostegno degli acquacoltori attraverso la concessione di capitale circolante e compensazione per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio verificatesi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell’epidemia da Covid-19. Nel secondo, il bando, il cui importo complessivo è di circa 621mila euro, è finalizzato alla presentazione delle domande di contributo a valere sulla misura di intervento del Capo II ‘Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura’ del Regolamento UE n. 508/2014, per la valorizzazione di metodi di acquacoltura sostenibili che consentano la conservazione e il miglioramento dell’ambiente e della biodiversità nonché la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all’acquacoltura, in particolare in quelle aree lagunari di particolare pregio appartenenti alla rete Natura 2000, con riferimento all’anno 2020.