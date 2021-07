Arredare con BB Creative Style

I consigli di stile di Barbara Trombatore – CEO & Creative Director Sitap Carpet Couture Italia

“Cari lettori e lettrici di Libertà buona domenica!

Agosto è il mese delle stelle! Il momento in cui dare un’occhiata alle previsioni di astri e costellazioni, magari sotto l’ombrellone o in un momento di pausa dai ritmi quotidiani. Perché quindi non inaugurare l’Oroscopo di Sitap? A ogni segno il tappeto perfetto! Questa settimana, dedichiamoci all’elemento Fuoco: Ariete, Leone, Sagittario”.

Elemento fuoco: i tre segni più passionali

“L’oroscopo divide i 12 segni i quattro sezioni dedicate agli elementi della natura. Di certo, le caratteristiche del fuoco non sono difficili da spiegare, soprattutto quando ci si imbatte nel temperamento a dir poco caliente di questi tre segni zodiacali. Come una fiamma, Ariete, Leone e Sagittario puntano sempre verso l’alto, mostrando carica vitale ed energia positiva. Non amano i mezzi termini e sono sempre pronti a ricercare la verità. Quel che è certo, è che sono segni creativi, leali e molto ambiziosi. Guai a metterli in disparte! Il loro posto è al centro della scena”.

I segni di fuoco e la casa

“Arredare casa per loro è una questione di pathos. Tutto deve avere un perché, un ricordo, un’attenzione particolare, un evento a cui collegarsi. Grandi amanti di arte e design, adorano circondarsi di dettagli ricercati con cura nei mercatini di antiquariato o durante i loro viaggi. Il minimal? Da evitare. Per una casa di fuoco, è uno stile che lascia ben poco all’immaginazione”.

Il tappeto perfetto: Alyssa Patchwork Red Beauty

“Una delle novità della collezione Haute Couture Sitap del 2021, è un modello passionale e seduttivo, rosso come il colore del fuoco. Un tappeto che ho ideato per dare voce a una femminilità sicura di sé, che ama stare al centro della scena e dare carattere a ogni ambiente. Non chiamatelo dettaglio d’arredo, è il protagonista assoluto! Realizzato in corda Nautical Rope, Alyssa Patchwork Red Beauty è un omaggio all’eleganza e allo stile autentico che si respira a Venezia durante il Festival del Cinema.

E voi, quale rapporto avete con i segni di Fuoco? Aspetto gli scatti della vostra #SitapEstateItaliana, li condivideremo sui canali social di Sitap. Ps: non dimenticate di taggarci!

Buona #SitapEstateItaliana a tutti!

With Love,

Barbara”