Arredare con BB Creative Style

I consigli di stile di Barbara Trombatore – CEO & Creative Director Sitap Carpet Couture Italia

“Cari lettori e lettrici di Libertà buona domenica!

L’Oroscopo di Sitap continua con i segni legati all’elemento Acqua: Cancro, Scorpione e Pesci”.

Elemento Acqua: tra istinto e creatività

“Cancro, Scorpione e Pesci sono segni legati alla sfera del femminile, della luna. Per questo, il loro mood è molto Yin, ispirato da atmosfere notturne e dall’istinto. Ma non per questo, la loro carica emotiva e passionale è meno attiva rispetto ad altri segni, come i focosi Ariete, Leone e Sagittario! Dotati di un forte senso di protezione, sono spesso considerati poco espansivi. Ma è tutta apparenza, il loro è un fascino introspettivo, lo specchio di una personalità enigmatica e misteriosa, tutta da scoprire!”

I segni di Acqua e la casa

“La loro immaginazione non ha limiti. Neanche quando si parla di arredamento. Per questo, Cancro, Scorpione e Pesci sono i segni che più di altri adorano circondarsi di Arte e Design. Ne sono dei veri appassionati! Mai senza una sana dose di praticità, per loro alla base di tutto. La loro indole creativa si esprime anche attraverso la scelta di palette energiche e vitali legate ai toni dell’Acqua, il loro punto di riferimento”.

Il tappeto perfetto: Carol 15X/Q03

“Creatività allo stato puro. Il tappeto In&Outdoor Carol 15X/Q03, parte della collezione Pret a Porter SITAP, riassume appieno il temperamento dei segni di acqua, che come il loro elemento, amano spazi fluidi senza confini. Per questo, il modello Carol 15X/Q03 si adatta a ogni ambiente dentro e fuori casa con la massima praticità. Non a caso, è in perfetta sintonia con l’elemento acqua: non teme i capricci del tempo e può essere pulito facilmente con un panno umido. Un tocco di design contemporaneo dai toni rubino e acquamarina: le pietre portafortuna di Cancro, Scorpione e Pesci. Assolutamente perfetto!

E voi, quale rapporto avete con i segni di Acqua? Aspetto gli scatti della vostra #SitapEstateItaliana, li condivideremo sui canali social di Sitap. Ps: non dimenticate di taggarci!

Buona #SitapEstateItaliana a tutti!

With Love,

Barbara”