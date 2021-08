Arredare con BB Creative Style

I consigli di stile di Barbara Trombatore – CEO & Creative Director Sitap Carpet Couture Italia

“Cari lettori e lettrici di Libertà buona domenica e buon Ferragosto!

La festa regina dell’estate è arrivata, auguro a tutti voi di trascorrerla al meglio, con serenità e se possibile un pizzico di leggerezza. Non superficialità, ma almeno per un giorno un volo dall’alto su tutte le cose, come diceva Italo Calvino”.

#SitapEstateItaliana vola in Sardegna – Porto Cervo

“Organizziamo un party? Perché no, in una delle mete più esclusive del nostro Bel Paese. Siete tutti invitati! Si parte adesso, destinazione Porto Cervo. La costa nord ovest della Sardegna è nota per le sue località luxury chic, dove sorseggiare un buon calice di bollicine a bordo di uno yacht. Il meglio per festeggiare l’estate, rigorosamente in Black&White! Avvolta da queste atmosfere da sogno, ho realizzato il concept della nuova tappa della nostra #SitapEstateItaliana: Blooming Night Porto Cervo”.

Sitap presenta i tappeti In&Outdoor Carol 16X e Carol 17X

“Il sogno di una notte di mezza estate, che fiorisce, donando la sensazione unica di un momento speciale che non vorrebbe finire mai. Un’eleganza tutta femminile in abiti chic fa da portavoce a una serata tra calici e stelle, dove la linea di tappeti in&outdoor Carol è protagonista. Fantasie optical, a spirale e a zig zag raccontano un’Estate Italiana all’insegna dello stile più raffinato, ma che non rinuncia alla contemporaneità”.

Party di Ferragosto? Black&White!

“Chi mi conosce sa che i miei colori di elezione sono Bianco e Nero, irrinunciabili tra le mie creazioni, ma c’è molto di più. Tutta la creatività del progetto Officina del Design, che mi ha affiancato nell’ideazione grafica del modello Carol 16X, il dettaglio vincente per ogni evento mondano. La prova che i tappeti non sono pensati solo per arredare ma per vestire ogni occasione dentro e fuori casa. Sono gli abiti perfetti per interpretare un momento particolare, un evento, una situazione di casa. Sono la nota vincente che caratterizza, il non plus ultra che fa tendenza. Per questo non potevo che scegliere Porto Cervo per il nostro party di Ferragosto da vivere insieme a tutti voi! Per vedere il video e qualche scatto dal nostro Backstage, vi invito a visitare il nostro sito: www.sitap.it e i canali social di Sitap, ne rimarrete entusiasti!

Quale sarà la prossima tappa del nostro tour itinerante all’insegna delle bellezze d’Italia? Vi lascio con un piccolo indizio…. Red Carpet.

Come festeggerete questa domenica di Ferragosto? Aspetto gli scatti della vostra #SitapEstateItaliana, li condivideremo sui canali social di Sitap. Ps: non dimenticate di taggarci!

Buona #SitapEstateItaliana a tutti!

With Love,

Barbara”