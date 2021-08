Arredare con BB Creative Style

I consigli di stile di Barbara Trombatore – CEO & Creative Director Sitap Carpet Couture Italia

“Cari lettori e lettrici di Libertà buona domenica!

L’Oroscopo di Sitap continua con i segni legati all’elemento Terra: Toro, Vergine e Capricorno”.

Elemento Terra: fedeli e razionali

“Toro, Vergine e Capricorno amano la stabilità, quel senso di concretezza che li rende sicuri e pronti ad affrontare al meglio le sfide della vita. Legati alla sfera “lunare” e femminile, sono segni introspettivi e ben radicati nella loro fermezza. Prima di lasciarsi andare in una nuova esperienza ci pensano e ci ripensano, ma quando poi si aprono verso ciò che è nuovo, ci mettono davvero il Cuore”.

I segni di Terra e la casa

“Razionali per natura, così come la loro casa. Mai senza un tocco di stile, dettato dalle influenze di Venere. Per loro, arredare è una questione di testa, ma anche di attenzione al dettaglio. Nulla è lasciato al caso. Da evitare però ciò che non è strettamente utile. Troppa decorazione, troppo “sfarzo” rischia di infastidire il loro senso pratico”.

Il tappeto perfetto: Carol 121X/Q03

“Il tappeto In&Outdoor che veste al meglio la casa dei segni di Terra. Utile, in quanto si posiziona bene dentro e fuori casa, con un pattern dedicato agli animali del sottobosco. I colori? Dal sapore vintage chic, ispirati a verde smeraldo, agata e opale nera, le pietre portafortuna di Toro, Vergine e Capricorno. Arreda con discrezione e funzionalità, senza dimenticare un tocco di stile!

E voi, quale rapporto avete con i segni di Terra? Aspetto gli scatti della vostra #SitapEstateItaliana, li condivideremo sui canali social di Sitap. Ps: non dimenticate di taggarci!

Buona #SitapEstateItaliana a tutti!

With Love,

Barbara”