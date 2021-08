Arredare con BB Creative Style

I consigli di stile di Barbara Trombatore – CEO & Creative Director Sitap Carpet Couture Italia

“Cari lettori e lettrici di Libertà buona domenica!

Ultimo appuntamento con l’Oroscopo di Sitap! Via libera ai segni di Aria: Gemelli, Bilancia e Acquario”.

Elemento Aria: in equilibrio tra razionalità e fantasia

“Gemelli, Bilancia, Acquario sono considerati dei veri pensatori. Segni dal temperamento Yang, legato al sole a all’energia maschile, sono decisi e di carattere, ma al tempo stesso sempre alla ricerca di un equilibrio interiore tra pensiero razionale e creatività. Il loro continuo pensare li porta spesso a prendere decisioni imprevedibili, cogliendo di sorpresa le persone a loro più vicine”.

I segni di Aria e la casa

“Dotati di una grande apertura mentale, non hanno paura della novità e sono sempre curiosi di trovare nuove soluzioni, idee innovative per abbellire casa. Il loro temperamento deciso li porta ad apprezzare uno stile spesso lineare e pulito, che trasmetta uno stile ben definito. La decorazione? Sì ma solo in occasioni speciali”.

Il tappeto perfetto: Zoe 9082/E518

“Ispirato al mondo dell’Aria e allo spirito fantasioso di Gemelli, Bilancia e Acquario. Il tappeto In&Outdoor Zoe 9082/E518 ha i colori del cielo e delle pietre portafortuna di questi tre segni: Zaffiro blu e Topazio. Versatile e leggero, vanta un pattern minimal ed elegante in grado di adattarsi a ogni spazio In&Outdoor. Un modello 4 stagioni parte della collezione Pret a Porter, ideale anche per il prossimo autunno/inverno in ufficio, aree relax e living.

E voi, quale rapporto avete con i segni di Aria? Aspetto gli scatti della vostra #SitapEstateItaliana, li condivideremo sui canali social di Sitap. Ps: non dimenticate di taggarci!

Buona #SitapEstateItaliana a tutti!

With Love,

Barbara”