CRV – Seconda commissione – Proposte per rafforzare prescrizioni per utilizzo monopattini elettrici

La Seconda commissione consiliare permanente ha prima votato all’unanimità l’abbinamento delle Proposte di Legge Statale n. 5 e 6, di iniziativa consiliare, “Modifiche ai commi 75-ter e 75-quater dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ‘Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022’”, che presentavano un identico testo. Quindi, il Testo abbinato è stato votato a maggioranza, senza voti contrari, e sono stati nominati Relatore e Correlatore per l’esame dell’aula consiliare.

Vengono rafforzate le prescrizioni che disciplinano l’uso dei monopattini elettrici, al fine di cercare di contenere l’elevato numero di incidenti stradali causati da tali mezzi.

Nello specifico, si propone: l’obbligo di stipulare una polizza per responsabilità civile verso terzi; di limitare la conduzione dei monopattini elettrici alle sole persone che abbiano compiuto diciotto anni; di estendere a tutti i conducenti di questi mezzi l’obbligo di indossare idoneo casco protettivo.

È stata votata a maggioranza, senza voti contrari, la PAGR 93 “Variazione del Programma triennale dei lavori pubblici, 2021-2023 dell’amministrazione regionale”.

Le modifiche introdotte riguardano essenzialmente lo spostamento temporale di interventi già programmati.

Con deliberazione n. 41 dell’11.05.2021 il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il Programma triennale 2021-2023 e l’Elenco annuale 2021 dei lavori pubblici dell’amministrazione regionale. Successivamente, sono pervenute alla competente struttura richieste di variazione del Programma triennale, le cui modifiche devono essere approvate dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.