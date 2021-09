Arredare con BB Creative Style

I consigli di stile di Barbara Trombatore – CEO & Creative Director Sitap Carpet Couture Italia

“Cari lettori e lettrici di Libertà buona domenica!

Finalmente Salone! Dopo due anni, siamo tornati in scena a Milano protagonisti del Fuori Salone del Mobile 2021. Dal 5 al 10 settembre, SITAP si è trasferita nel Brera Design District per una settimana di eventi all’insegna del grande design”.

SITAP in BRERA – Alla Milano Design Week le anticipazioni 2022

“Il nostro spazio espositivo, nel cuore del quartiere milanese degli artisti, è stato ideato come una vera galleria d’arte dove i tappeti potevano raccontarsi come opere d’arte su tessuto. Elementi belli da vivere a terra e ancora di più appesi alle pareti, arazzi moderni. In scena solo alcune delle anticipazioni Haute Couture e Pret a Porter 2022, tra cui la Capsule Collection Devotion Omnia Amore dedicata alla parola Amore in tutte le lingue del mondo. Ovviamente, non poteva mancare il dialetto piacentino!”

Sitap al Fuori Salone di Milano: come è andata

“Partecipare come espositori al Fuori Salone di Milano è stata l’occasione vincente per conoscere da vicino i protagonisti del design internazionale e le ultime tendenze interior del momento. Uno scambio di idee e visioni dell’abitare sia con esperti del settore, sia con chi ha avuto modo di conoscerci per la prima volta proprio a SITAP in BRERA. Una vetrina dal forte slancio internazionale, l’occasione per valorizzare ancora di più la creatività Made in Italy che ci caratterizza. Non resta che darci appuntamento al prossimo Salone del Mobile aprile 2022!

Volete scoprire i tappeti che abbiamo esposto a SITAP in BRERA in occasione del Fuori Salone del Mobile? Vi aspetto nel nostro Showroom SITAP Carpet Couture Italia a Pontenure. Dal 20 settembre APERTURA CON ORARIO CONTINUATO dal lunedì al giovedì 08.30-18.00 e al venerdì 08.30-17.00. Volete fissare una consulenza dedicata e senza impegno? Contattateci su WhatsApp al 349 898 6636.

Arrivederci a domenica prossima!

With love,

Barbara”