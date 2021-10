Arredare con BB Creative Style

I consigli di stile di Barbara Trombatore – CEO & Creative Director Sitap Carpet Couture Italia

Sitap Issue, di che cosa si tratta?

“Le più importanti case di moda e riviste specializzate ne hanno uno e lo lanciano all’inizio delle stagioni più importanti. A settembre in occasione del Fuori Salone del Mobile di Milano, abbiamo proposto il nostro. Un documento che raccoglie quelli che saranno valori e linee guida del nostro brand per la prossima stagione autunno / inverno”.

La rivoluzione inizia dal tappeto

“Rug (R)Evolution! Ecco l’incipit del viaggio di SITAP nella prossima stagione 2021/2022. Il tappeto è protagonista assoluto, il re di ogni ambiente. Non più elemento secondario ma parte integrante di ogni spazio, grazie al suo appeal ultra sensoriale. I tappeti vestono e i vestiti arredano. I confini tra la casa e i suoi abitanti si fanno sempre più impalpabili. Questo è il ruolo che diamo al tappeto nell’arredare di oggi”.

In occasione del Fuori Salone del Mobile SITAP lancia il suo Manifesto

“SITAP Issue è il risultato di un lungo lavoro di ideazione e indagine sull’attualità, che mi ha visto impegnata per molti mesi, insieme al mio Centro Stile. Per questo, abbiamo stilato un vero e proprio Manifesto, che riassume l’anima di ogni nuova creazione. Tutto ciò che accade attorno a noi, nella società, nel nostro tempo storico è uno spunto prezioso per la mia creatività e il mio ruolo di Direttore Creativo, sempre più mirato ai bisogni del vivere contemporaneo.

