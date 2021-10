Arredare con BB Creative Style

I consigli di stile di Barbara Trombatore – CEO & Creative Director Sitap Carpet Couture Italia

SITAP incontra il Pastry Chef Marco Pedron

“Il Pastry Chef Marco Pedron è per me e Sitap Carpet Couture Italia una presenza preziosa. Una persona speciale, che ho avuto modo di incontrare quasi per caso, quando come gallerista ero spesso a Milano tra mostre e installazioni. Ai tempi, parliamo di oltre dieci anni fa, Marco era negli anni d’esordio come pasticciere professionista. Mi ha colpito subito il suo estro creativo e la cura con la quale dava vita a ogni sua singola preparazione. Eravamo solo agli albori di un’importante carriera.”

Tappeti Haute Couture incontrano l’Alta Pasticceria

“La nostra collaborazione non tarda ad arrivare. Nel 2016, Marco diventa il Testimonial principale di Carpet Chef, il Catalogo dedicato ai tappeti di Alta Collezione. Nello stesso anno, è protagonista del nostro stand al Salone del Mobile, dove le nostre visioni artistiche trovano massima espressione in un’esclusiva linea di cioccolatini in grado di unire i tappeti di Alta Moda all’Arte del Cioccolato: Black Notes.”

Un premio importante: la stella World Pastry Stars

“Un riconoscimento importante di cui siamo molto orgogliosi! Lo scorso 4 ottobre, Marco Pedron è stato premiato con la Stella World Pastry Stars e il premio Creatività in Cucina 2021 al Congresso Internazionale di Pasticceria. Grazie a questo importante traguardo, Marco entra di diritto nell’Olimpo dell’Haute Patisserie, a fianco di nomi prestigiosi come Iginio Massari e Luigi Biasetto. È per noi un grande onore averlo nella nostra squadra!

Volete scoprire da vicino il rapporto tra Tappeti e Alta Pasticceria?

