Arredare con BB Creative Style

I consigli di stile di Barbara Trombatore – CEO & Creative Director Sitap Carpet Couture Italia

“Cari lettori e lettrici di Libertà buona domenica!”

Tappeti Pret a Porter Sicily: le caratteristiche

“Questa domenica vorrei presentarvi una delle linee di tappeti più amata dai nostri affezionati clienti: la linea Sicily. Una mini collezione modellata sui desideri e le necessità del vivere contemporaneo”.

I tappeti Sicily? Perfetti in ogni ambiente!

“Quando ho pensato alla linea Sicily, volevo realizzare un tappeto in grado di rispondere alle necessità della casa moderna e di chi la vive ogni giorno. Ho ideato così un modello ultra leggero, da spostare senza fatica e facile da pulire, anche solo con un panno umido o una leggera passata di aspirapolvere. Inoltre, Sicily è ipoallergenico e senza vello superiore, per chi non ama tappeti troppo voluminosi. Bello in salotto, in camera da letto e nell’area ufficio di casa, si rivela un’ottima soluzione anche nella camera dei ragazzi. È adatto davvero a tutti”.

Pratico e di tendenza

“Lo stile non deve mai mancare soprattutto negli ambienti quotidiani, che secondo gli ultimi report internazionali, sono sempre più alla ricerca di creatività e colore. Non a caso, per la linea di tappeti Pret a Porter Sicily ho scelto diverse fantasie, pensate per accontentare i gusti di tutta la famiglia. Dai grandi classici come lo stile Maiolica, per ingressi e aree cucina alla linea Tropical & Denim, preferita dai ragazzi più giovani alle prese con la loro prima casa. E per i fashion addicted, non poteva mancare lo stile Dark Flower, tendenza assodata nel mondo della moda e dello street style internazionale”.

Volete vedere da vicino la linea di tappeti Sicily? Vi aspetto nello Showroom SITAP Carpet Couture Italia a Pontenure. APERTURA CON ORARIO CONTINUATO: lunedì – giovedì 08.30-18.00 e venerdì 08.30-17.00. Volete fissare una consulenza dedicata e senza impegno? Contattateci su WhatsApp al 349 898 6636.

“Arrivederci a domenica prossima!

With love, Barbara”