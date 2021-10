CRV – Il Presidente Ciambetti ha ricevuto a Venezia la Vicepresidente dell’Istria Jessica Acquaviva

Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha ricevuto Palazzo Ferro Fini il Vicepresidente della Regione Istriana Jessica Acquaviva, l’Assessore regionale alla cultura Vladimir Torbica ed il Presidente dell’Unione Italiana Maurizio Tremul. “La visita rientra in una consolidata prassi di amicizia tra le istituzioni delle due regioni: Veneto e Istria sono infatti legate da profonde relazioni che negli anni si sono consolidate nella collaborazione dei progetti per la tutela del lascito culturale veneto nell’Adriatico, ed il rilancio del patrimonio linguistico veneto” ha spiegato Ciambetti – Particolarmente significativo in questo contesto è il lavoro che dagli anni Novanta il Veneto sta portando avanti in Istria attraverso il recupero delle testimonianze architettoniche di matrice veneziana ed il sostegno della lingua italiana. Le comuni vicende storiche che per secoli hanno caratterizzato le due sponde del nord Adriatico rappresentano oggi un lascito storico e culturale che continua a legare strettamente il Veneto all’Istria – ha precisato il Presidente Ciambetti – per questo motivo abbiamo condiviso la volontà di rendere ancora più forti le nostre relazioni che già oggi, grazie alla comune partecipazione in piattaforme come il Gect ‘Euroregio Senza Confini’ ci consente di condividere strategie transfrontaliere e presentare insieme a progetti per le finalità di comune interesse” La Vicepresidente della Regione Istriana Jessica Acquaviva ha poi voluto sottolineare come “Nel corso dell’incontro sono state prese in esame le opportunità di collaborazione istituzionali che possono essere aperte sui temi dell’identità veneta e della comune cultura che aprono a significative opportunità per entrambi i territori”.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà