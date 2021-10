Arredare con BB Creative Style

“Cari lettori e lettrici di Libertà buona domenica!”

La nostra esposizione a Nozze di Stile

“Save the Date! Anche quest’anno, abbiamo rinnovato la nostra presenza a Nozze di Stile. Appuntamento imperdibile per i futuri sposi organizzato dalla Wedding Style Stella Piazza in collaborazione con Sonia Ambroggi presso il meraviglioso Relais Cascina Scottina di Cadeo. Quando? Oggi, domenica 24 ottobre dalle 10 alle 18.30.”

Tappeti protagonisti

“Da tempo, il tappeto sta vivendo una trasformazione come complemento d’arredo all’interno di ogni ambiente casa e non solo. Noi di SITAP siamo sempre più convinti che sia un elemento in grado di adattarsi a ogni occasione, come eventi aziendali e matrimoni. Non a caso, una delle tendenze wedding più acclamate vede proprio lui, il tappeto, protagonista indiscusso. Versatile e facilmente componibile, crea in un attimo un’atmosfera speciale, modellata sulle esigenze e i desideri degli sposi.”

Barbara Trombatore propone: lo stile country-boho

“Ispirazioni che si allacciano alla natura, dalle materie prime alle palette colore fino alla decorazione. La proposta scelta dal Direttore Creativo SITAP per Nozze di Stile si lega al gusto Country-Boho, amato dal Fashion e da chi è alla ricerca di uno stile alternativo al classico. Materie prime tessute a mano come juta e cotone si legano ai colori del legno per accompagnare la cerimonia e i momenti di festa con i meravigliosi tappeti SITAP Carpet Couture Italia.

Vi aspetto nello Showroom SITAP Carpet Couture Italia a Pontenure per scoprire da vicino tutta la collezione! APERTURA CON ORARIO CONTINUATO: lunedì – giovedì 08.30-18.00 e venerdì 08.30-17.00. Volete fissare una consulenza dedicata e senza impegno? Contattateci su WhatsApp al 349 898 6636.

Arrivederci a domenica prossima!

With love, Barbara”