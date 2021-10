Arredare con BB Creative Style

Sitap Carpet Couture Italia presenta: la festa di Hallowen con il tappeto Hypnose

Halloween: una festa che arriva da lontano

“Una tradizione molto lontana nel tempo, risalente alla dominazione celtica in Irlanda, quando il loro capodanno segnava la fine dell’estate e dava inizio all’inverno. Un momento di passaggio, che secondo antiche credenze era collegato alla dimensione ultraterrena e al mondo dei morti. Da qui l’usanza oggi diffusa in diversi paesi come Stati Uniti, Inghilterra e anche Italia di travestirsi da personaggi mostruosi. Un modo per esorcizzare la paura.”

Il tappeto Hypnose – Misterioso total black

“Taftato a mano in lana e seta di bambù, il tappeto Hypnose è un gioiello della collezione Alta Moda SITAP Carpet Couture Italia. Nella creazione del suo progetto, Barbara Trombatore, ha scelto di rappresentare il volto di una pantera solo per metà, lasciandola avvolta dal colore nero, simbolo della notte. Un felino magnetico, a lei molto caro, da sempre considerato portatore di protezione e guardiano del mondo spirituale. La texture, arricchita da filati in lurex e cristalli Swarovski®, dona ancora più carisma a ogni ambiente in cui è posato.”

La scelta di Barbara Trombatore per Miss Italia 2019

“Anche Carolina Stramare, Miss Italia 2019 ha scelto il tappeto Alta Moda Hypnose per la sua casa in Liguria. Da tempo alla ricerca di un dettaglio d’arredo in grado di donare carattere al suo piccolo loft poco lontano da San Remo, si è affidata ai preziosi consigli di Barbara ed è stato subito un successo! Il nostro Direttore Creativo ha pensato per lei a un tappeto in linea con la sua personalità così graffiante e sensuale. Hypnose è stata una scelta naturale. Intrigante, è l’alias perfetto di Carolina. Posto al centro della sua area living, ha valorizzato i mobili circostanti e concentrato l’attenzione su di sé, come elemento portante della stanza.

