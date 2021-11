Arredare con BB Creative Style

I consigli di stile di Barbara Trombatore – CEO & Creative Director Sitap Carpet Couture Italia

SITAP a Podere Bignolino

“Avevo voglia di stare a contatto diretto con la natura, di raccontare il mondo dei tappeti contemporanei attraverso la riscoperta delle nostre tradizioni”. Commenta Barbara Trombatore, CEO & Direttore Creativo SITAP. Per l’occasione, ci siamo spostati qualche km più in là dalla nostra amata Piacenza e abbiamo fatto tappa a Montalto Pavese. Tra i suoi suggestivi vigneti, ha inizio il nostro ultimo progetto creativo.

Coccole al Profumo d’Uva

Per un giorno, il Podere Bignolino è stata la zona di comfort del Team SITAP. Qui, grazie alla straordinaria accoglienza della proprietaria Antonella Gallesi, abbiamo raccontato le novità autunno inverno ideate da Barbara Trombatore e il suo Centro Stile. Palette vibranti ed ecosostenibilità. Alcune delle anteprime delle Collezioni Alta Moda e Pret a Porter 2022 parte del cortometraggio “Coccole al Profumo d’Uva”, visibile sul canale YouTube di SITAP e sulle nostre pagine social.

Trend Dark flower e filati riciclati: i tappeti novità

Una conferma che arriva dalle ultime Settimane delle Moda internazionali. La linea di tappeti Sicily, tra le protagoniste del nuovo shooting sulle colline dell’Oltrepò Pavese, si racconta proprio grazie ad ampi pattern ispirati alle nature morte della pittura fiamminga. Tappeti leggeri e di carattere, per un tocco di pathos in ogni ambiente casa. Non poteva mancare una proposta green con la linea Alyssa Patchwork Pet Lover. Un modello presentato al Fuori Salone del Mobile 2021 e fortemente voluto dalla Direzione Creativa SITAP. Ecosostenibile, è realizzato interamente in filato di Pet, derivante dal riciclo della plastica recuperata da mari e oceani. Perfetto in questo scenario bucolico, per un autentico ritorno alla natura.

