CRV – Mozioni approvate: sostegno carne politiche UE. Bonus 110 ad alberghi e pensioni

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato a maggioranza, senza voti contrari, la Mozione 108, presentata dal primo firmatario, Nazzareno Gerolimetto (Lega- LV), “Nuovi alimenti: l’Unione Europea vuole sostituire la carne con gli insetti?”, che impegna la Giunta regionale a farsi promotrice presso Governo e Parlamento affinché venga monitorato il fenomeno del ‘Greenwashing’ in ambito politico (termine coniato appositamente per descrivere le pratiche scorrette ed ingannevoli, utilizzate principalmente nelle strategie di marketing e nella comunicazione commerciale, volte a dimostrare un finto impegno nei confronti delle tematiche ambientali con il preciso obiettivo di migliorare la reputazione di un’impresa e di catturare fette di mercato composte da consumatori sensibili ai temi della sostenibilità) prestando particolare attenzione all’introduzione di nuovi alimenti considerati ecologicamente sostenibili solamente sulla carta, e per monitorare il contributo italiano al Comitato per le Piante, Animali, Cibo e Alimenti (The Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed).

Via libera a maggioranza, senza voti contrari, alla Mozione 122, presentata dal primo firmatario, Enoch Soranzo (FDI), “La Giunta regionale intervenga per chiedere al Governo di intervenire con provvedimenti concreti affinché anche gli alberghi e le pensioni possano fruire del Superbonus 110%”, per impegnare la Giunta regionale a intervenire presso il Governo affinché, con provvedimenti urgenti e ulteriori risorse al settore del turismo, i benefici del Super Bonus 110% vengano estesi agli alberghi e alle pensioni, equiparati agli altri beneficiari.

Votata all’unanimità la Mozione 123, presentata dal primo firmatario, Anna Maria Bigon (Pd), “La Regione solleciti attivamente la rapida approvazione del DDL statale n. 1272/2019 ‘Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla’”, che impegna la Giunta regionale ad attivarsi con la massima urgenza presso la Conferenza delle Regioni affinché si solleciti il Parlamento per giungere nel più breve tempo possibile all’approvazione del Disegno di legge statale n. 1272 del 4 aprile 2019.

Approvata all’unanimità la Mozione 163, presentata dal primo firmatario, la consigliera Francesca Scatto (Lega- LV), “Afghanistan: non lasciamo sole le donne afghane”, che impegna la Giunta regionale ad attivarsi presso il Governo affinché vengano intraprese tutte le iniziative possibili volte a promuovere una forte azione internazionale in difesa dei diritti delle donne afghane, in collaborazione con organizzazioni umanitarie internazionali.