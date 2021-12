Pasticceria Elisenda apre il suo primo Temporary Store

In più di 100 punti vendita Esselunga distribuiti su tutto il territorio nazionale si può trovare non solo un “angolo pasticceria”, ma una vera e propria pasticceria professionale che offre prodotti di altissima qualità e bellezza.

È la Pasticceria Elisenda, nata dalla collaborazione tra la Grande Esse e il ristorante stellato “Da Vittorio”, con l’esperienza e le ricette dei Fratelli Cerea, un nome che per tanti è già sinonimo di dolcezza.

Cura artigianale, materie prime di altissima qualità, grande assortimento e una fine bellezza per impreziosire il “fine pasto” e le occasioni speciali. Tutto questo si riassume in Elisenda, che offre in più la comodità di poter acquistare prodotti di pregio durante la spesa.

Dalle torte, selezionate e confezionate secondo la stagionalità degli ingredienti, alla piccola pasticceria, talmente variegata che non potrà non incontrare i gusti di tutti, il bancone di Elisenda è un tripudio di colori e sapori. E non manca nemmeno un comodissimo servizio di prenotazione e personalizzazione, che in due giorni permette di avere la torta perfetta per il compleanno, o per una cena importante, pronta per essere ritirata presso il supermercato Esselunga più comodo.

A dicembre sugli scaffali del reparto pasticceria guadagnano ampio spazio i panettoni firmati “Elisenda”, e tutti i dolci che possono rallegrare le feste e portare nei piatti la tradizione, con altissimi standard qualitativi.

E in questo periodo di festività, in cui i dolci popolano più volentieri e più spesso i tavoli delle famiglie, Elisenda ha deciso di offrire un’opportunità in più ai golosi, e a chi desidera portare un dolce pensiero ai propri cari.

Nel cuore di Milano, in via Spadari 4, Elisenda apre le porte del suo primo Temporary Store: aperto dal lunedì alla domenica, dalle 9 del mattino fino alle 20, questo accogliente angolo di alta pasticceria offre tutte le migliori produzioni targate Elisenda.

Golosi assaggi da accompagnare a un caffè, una merenda sfiziosa e che scalda il cuore, tante idee regalo (anche per se stessi) e specialità natalizie, tra lievitati e non. Il tutto, anche stavolta, nato dalla collaborazione tra le eccellenze del marchio Esselunga e gli chef della famiglia Cerea.

E’ possibile scoprire il mondo Elisenda anche sul sito di Esselunga, all’indirizzo www.esselunga.it/cms/pasticceria-elisenda.html, e sfogliare le sue tante e buonissime creazioni.