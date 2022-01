River Volley 2001: brillante successo alla Fano International Volley Cup

E’ arrivato un brillante successo per il River Volley 2001 che ha partecipato con due squadre nelle categorie under 16 e under 14 femminile alla Fano International Volley Cup, prestigiosa kermesse pallavolistica che si è disputata nelle Marche dal 27 al 29 dicembre scorso, coinvolgendo più di 60 formazioni nelle varie categorie giovanili maschili e femminili.

Mentre la squadra under 16 si è classificata al quinto posto venendo sconfitta nei quarti di finale dal Più Volley Academy che poi risulterà vincitrice del torneo, le under 14 hanno centrato addirittura il primo posto del torneo. Dopo aver superato il turno al secondo posto del proprio girone, le piacentine hanno ingranato la quinta superando nei quarti di finale per due set a zero l’Emmont Fermo e in semifinale l’SCK Roma, favorita del torneo. Combattutissima la finale che ha visto le rivergaresi prevalere sul Più Volley Academy “vendicando” le sorelle maggiori dell’under 16, dopo aver perso il primo set le rivergaresi si sono rifatte nel secondo e nel terzo set vinto 16 a 14.

«Essere riusciti a partecipare con due squadre ad una manifestazione di tale importanza è stato già di per sé un successo e un’esperienza unica per le giovani atlete”, spiega il presidente Sergio Tiboni. “Questa è una grande soddisfazione per la società che va al di là del risultato finale, anche se vorrei sottolineare come la vittoria della under 14 abbia confermato la sempre positiva tradizione in ambito torneistico degli anni passati».

Queste le 11 atlete che hanno partecipato alla vittoriosa trasferta marchigiana agli ordini di coach Massimiliano Carbonetti: Arianna Carlà, Gaia Cavazzini, Sofia Gazzola, Sofia Matteassi, Sara Mazzocchi, Stella Montanari, Sofia Petranca, Emma Pisani, Agata Rolleri, Sofia Rasparini, Federica Rossi.

Categoria Under 16