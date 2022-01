CRV – Approvato il nuovo Piano faunistico venatorio

Si è conclusa la lunga maratona del Consiglio regionale del veneto che dopo due giornate intense di dibattito ha approvato il Progetto di legge 77 di iniziativa della Giunta ”Piano faunistico venatorio regionale 2022 – 2027 modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993 n.50 ‘Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio’ “ che ha avuto come relatore in aula il consigliere Gianpiero Possamai e come correlatrice la consigliera Cristina Guarda. Il nuovo piano sostituisce quello approvato nel gennaio 2007. Nella discussione finale sull’articolato sono stati approvati 19 emendamenti, 21 sono stati respinti e 6 infine ritirati. Tra gli emendamenti approvato, anche l’introduzione del Codice etico per l’esercizio dell’attività venatoria. Infine sono stati approvati 4 ordini del Giorno.

