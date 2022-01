CRV – Giornata Polizia Locale Regionale, Ciambetti: “Momento per ringraziare i nostri Vigili urbani”

Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha partecipato oggi alla Giornata della Polizia Locale Regionale, celebrata ogni anno il 20 gennaio, in occasione dei festeggiamenti di San Sebastiano, Patrono della Municipale.

Affiancato dal Comandante Generale della Polizia Locale di Venezia, dott. Marco Agostini, e dal Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, il Presidente Ciambetti ha assistito all’alzabandiera solenne in piazza San Marco, omaggiando gli schieramenti in rappresentanza delle Polizie Locali dei Comuni capoluogo di Provincia.

“E’ un onore essere intervenuto alla Giornata dedicata alla Polizia Locale, fortemente voluta dalla Regione del Veneto – ha affermato Ciambetti – Erano presenti i Corpi di Polizia Locale di tutti i capoluoghi delle Province venete, oltre a quelli di tantissime città, per ringraziare i Vigili urbani che ogni giorno affiancano i cittadini per garantire la loro sicurezza. Quello di oggi è stato quindi un doveroso momento di riconoscimento, attenzione e celebrazione di tutta la Polizia Locale della nostra Regione. Ma anche una preziosa occasione per stilare il bilancio del lavoro svolto nel 2021 e programmare l’anno appena cominciato”, ha aggiunto Ciambetti.