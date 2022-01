Shein: il sito di abbigliamento low cost che piace ai giovani

La sua app nel 2021 ha superato in download negli Stati Uniti persino quella di Amazon, stiamo parlando di Shein l’e-commerce cinese di abbigliamento low cost nato nel 2008. Viene anche considerato il Tik Tok dell’abbigliamento online perché utilizzato soprattutto dalla generazione Z, ovvero quella dei ragazzi nati tra il 1997 e il 2012, il sito di fast fashion diventato un fenomeno di portata mondiale.

Shein: la moda accessibile che piace ai giovani

Nel panorama dello shopping online Shein viene definito dalla concorrenza “misterioso” per via delle strategie di successo difficili da comprendere e replicare. Basti pensare che nel 2020 la sua valutazione di 15 miliardi di dollari ha raggiunto nel 2021 i 46 miliardi di dollari.

Indipendentemente dalle considerazioni di carattere finanziario però, tra i motivi principali del suo successo troviamo sicuramente il fattore prezzo. Il sito viene utilizzato da un target prevalentemente femminile, ma sullo shop sono presenti anche articoli maschili. Navigando tra le pagine è possibile trovare un assortimento di abbigliamento, scarpe ed accessori ampio e variegato e i suoi prodotti vengono acquistati in più di 220 paesi nel mondo, Italia compresa.

La spedizione è molto conveniente, dal momento che diventa gratuita per ordini superiori a 19 euro, importo oggettivamente basso e comunque inferiore alla media degli altri e-shop. L’unica pecca se così si può definire, riguarda i tempi di consegna di almeno 10 giorni, superiore ad altri siti che però non sembra scoraggiare la clientela.

Codici sconto Shein: dove trovarli e come funzionano

Acquistare su Shein diventa ancora più conveniente aggiungendo uno dei tanti codici sconto offerti in continuazione dal brand sia sul proprio sito che in altre piattaforme specializzate nella loro raccolta e diffusione. Di cosa si tratta esattamente? I coupon promozionali sono codici alfanumerici che permettono una volta aggiunti al carrello di ottenere un ribasso ulteriore sull’acquisto.

Di piattaforme che offrono coupon online c’è ne sono davvero tante, ed è difficile stabilire quale sia la migliore. Per quantità ed entità degli sconti è stato scelto Topnegozi, una delle prime aziende in Italia a proporli e che vanta numerose collaborazioni con i più importanti retail online. Tra le sue pagine è possibile trovare sia codici sconto Shein che di moltissimi altri e-commerce, permettendo inoltre di guadagnare cashback dai propri acquisti.

I codici promozionali cambiano in continuazione, ed è bene seguirli costantemente per cogliere al volo quello più vantaggioso. In alcuni casi può trattarsi di uno sconto sul primo ordine, in altri di uno ribasso dedicato agli ordini successivi che coinvolge quindi chi è già cliente Shein ed è pronto ad effettuare nuovi ordini. Le percentuali di sconto variano da un minimo del 10% fino ad un massimo del 25%. Per esempio, con un carrello di almeno 60 euro di merce si potrà godere del 15%, se invece si acquistano almeno 120 euro di prodotti si potrà beneficiare di un 25% sul totale.

Ciò che hanno in comune i coupon, è il risparmio, e soprattutto la semplicità con cui è possibile ottenerlo. Sarà sufficiente copiare il codice e applicarlo nel carrello, poco prima di effettuare il pagamento e questo sempre a titolo gratuito, i coupon sono forniti liberamente e possono essere utilizzati da tutti.

Altri Siti simili a Shein, da conoscere assolutamente

Shein non è l’unico e-shop di abbigliamento low cost presente sulla piazza. Il successo degli e-commerce ha attirato l’attenzione di moltissimi brand, e molti altri sicuramente arriveranno in futuro. Ad ogni modo, quelli di seguito sono alcuni dei principali competitor da conoscere assolutamente:

Bershka

Il brand ha lo stesso target di Shein, ovvero i giovani, e propone in maniera analoga abbigliamento low cost. L’azienda nasce nel 1998 ed è presente online con un ampio assortimento di capi femminili, maschili e accessori.

Stradivarius

L’azienda spagnola nata nel 1994, fa parte dello stesso gruppo a cui appartiene anche Bershka: Inditex. Analogamente agli altri e-store propone abbigliamento a basso costo. Particolarmente interessante è la politica di reso gratuito di Stradivarius, che permette di riconsegnare i capi in caso di errato acquisto, in qualsiasi punto vendita oppure al corriere inviato al domicilio del cliente senza dover affrontare nessuna spesa.

Boohoo

Nasce nel 2006, e nel giro di pochi anni è diventato uno dei negozi di moda online più famosi e importanti del Regno Unito e anche in Italia.

Zaful

Un sito che si rivolge ai giovani e principalmente ad un pubblico femminile. Tra le sue pagine è possibile trovare le ultime tendenze in fatto di abbigliamento, scarpe e accessori.

Romwe

Trattasi come anche Shein di un negozio cinese che tratta moda online e che si sta ritagliando il suo spazio in un settore sempre più affollato. Lo shop si contraddistingue rispetto alla concorrenza per la natura stravagante dei moltissimi capi di abbigliamento e accessori che popolano le sue pagine.

Tally Weijl

Infine, un altro marchio di moda giovanile molto apprezzato, nato nel 1994, presente in più di 37 Paesi con oltre 900 negozi. Lo shop online si rivolge anche in questo caso principalmente a un pubblico femminile, puntando moltissimo oltre che sull’abbigliamento anche sulla categoria accessori.