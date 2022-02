CRV – Prima commissione – Permessi agli amministratori locali e reclutamento dei segretari comunali

Illustrati nel corso della seduta odierna della Prima commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), Vicepresidente Vanessa Camani (Partito Democratico), alla quale ha partecipato l’Assessore regionale Francesco Calzavara, due Progetti di legge statale volti a modificare il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, il cd. TUEL.

Con il Progetto di legge statale n. 8, di cui il Vicepresidente dell’Assemblea legislativa Nicola Finco (Lega-LV) è primo firmatario, si intende, in sintesi, non circoscrivere i permessi retribuiti ai soli componenti degli organi esecutivi degli enti locali, ma di estenderli anche ai consiglieri comunali e circoscrizionali, riconoscendo il diritto del consigliere di astenersi dal posto di lavoro per 3 ore al mese fino a un massimo di 12 ore per ogni delega affidatagli dal sindaco, che si aggiungono alle 6 ore riconosciute nel caso in cui lo stesso consigliere ricopra i ruoli di vicepresidente del consiglio comunale, presidente di commissione oppure di capogruppo consiliare. Il Progetto di legge statale n. 9, di cui è prima firmataria la Consigliera Silvia Cestaro (Lega-LV) persegue, nel tentativo di sopperire alle difficoltà da parte delle amministrazioni comunali di reperire il segretario comunale, un duplice obiettivo: da un lato, lo spostamento dei costi relativi al segretario comunale, esplicitando che il contratto di lavoro tra ente locale e segretario venga stipulato al di fuori della dotazione organica dell’ente; dall’altro, l’introduzione della possibilità di attingere dall’Albo professionale gli avvocati che si renderanno disponibili, per un periodo limitato, a porsi come alternativa alla figura del vicesegretario comunale, nei casi di vacanza della segreteria.

L’analisi dei due provvedimenti proseguirà nel corso delle prossime sedute della Commissione che terminerà anche l’esame del Progetto di legge n. 111, d’iniziativa della Giunta, relativo alle “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di affari istituzionali, enti e società regionali, cooperazione internazionale e di valorizzazione o alienazione del patrimonio immobiliare”.

Via libera, infine, a maggioranza, senza voti contrari, al parere relativo alla Proposta di legge n. 108, primo firmatario il Consigliere Gabriele Michieletto (Lega-LV), relativa a: “Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 recante ‘Misure urgenti per la riduzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell’uso di acqua alla spina’” che rientra così presso la Seconda commissione consiliare, dove si trova incardinato.