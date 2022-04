CRV – Restaurare e ripristinare i luoghi della memoria: approvata all’unanimità Mozione di Finco

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato in modo trasversale la Mozione n. 172, presentata dal primo firmatario, il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco, “Programma di interventi per la messa in sicurezza, il restauro ed il ripristino dei luoghi della memoria nella Regione Veneto: la Giunta regionale solleciti la ripresa e la conclusione dei lavori”. Il documento impegna la Giunta regionale a promuovere con la massima celerità un dialogo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale – Struttura di missione per gli Anniversari di interesse nazionale – affinché si proceda quanto prima a restaurare e mettere in sicurezza i monumenti, o comunque a rendere di nuovo accessibile alla cittadinanza questa parte di patrimonio storico e culturale del Veneto, oggi sottratta all’uso ed alla memoria collettiva.05

© Copyright 2022 Editoriale Libertà