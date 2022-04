Il mondo del turismo è cambiato: nasce la piattaforma Traveleco

Il fatto che il mondo del turismo sia cambiato negli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti, mancano però gli strumenti in grado di rispondere alle nuove necessità.

Traveleco nasce proprio da un’esigenza specifica: fornire alle strutture ricettive e ai viaggiatori attenti alla sostenibilità lo strumento che stavano aspettando.

Capire quale direzione stia prendendo il settore del turismo è fondamentale per gli albergatori.

Solo così si può essere certi di rimanere sul mercato con un’offerta che rispecchi a pieno le esigenze di turisti e viaggiatori.

Dai dati raccolti è emerso che il modo più efficace per attirare turisti nella propria struttura e incrementare i guadagni è quello di garantire una proposta ecosostenibile.

Essere un albergatore sostenibile e attento all’ambiente non vuol dire necessariamente fare grossi investimenti.

L’ecosostenibilità è anche nelle piccole cose ma, come spesso avviene, se le azioni green non vengono comunicate con i giusti mezzi, tutti gli sforzi compiuti finiscono per non essere visibili.

Il settore del turismo è stato sicuramente colpito in maniera dura nell’ultimo periodo, le cause però sono molteplici.

Una di queste è dovuta alla transizione ecologica in atto che ha investito anche il settore turistico.

Monitorare le richieste dei viaggiatori con costanza è l’unico strumento che gli albergatori hanno per eccellere nella gestione della propria struttura ricettiva.

Proprio per cercare di analizzare il settore del turismo, sono state svolte numerose ricerche volte a capire come orientare il prodotto in base alla domanda.

I dati emersi sono molto interessanti perché altissime percentuali di viaggiatori vogliono e cercano un hotel ecosostenibile.

La cosa che preoccupa è però che la maggior parte di loro non ha idea di come trovarli.

Questo, tradotto, vuol dire che le azioni ecosostenibili intraprese da numerosi operatori del settore della ricettività non arrivano all’utente e non sono correttamente comunicate.

Ecco perché nasce Traveleco, la piattaforma pensata per andare incontro all’esigenza allarmante avvertita da turisti e albergatori.

Era necessario avere uno strumento in grado di rendere visibile le strutture ricettive che intendono impegnarsi sul tema del turismo ecosostenibile.

Il problema più grande dei viaggiatori era quello di non avere uno strumento di ricerca adatto da cui poter selezionare il proprio hotel ecosostenibile, oggi questo non è più un problema.

Traveleco è la vetrina green dell’ecoturismo.

Il primo strumento in Italia in grado di rispondere alla domanda di migliaia di persone che sono orientate alla ricerca di una struttura ricettiva a basso impatto ambientale.

Il momento più bello che precede un viaggio è l’attesa di vivere quella promessa fatta dal luogo prescelto.

Ogni viaggiatore ha la propria aspettativa ma c’è una sola cosa che accomuna sempre più turisti/ecoturisti provenienti dall’Italia e dall’estero: l’esigenza di vivere il turismo in maniera sostenibile.

Con Traveleco tutte le strutture ricettive hanno la possibilità di far parte dell’unica piattaforma in grado di attirare ecoturisti.

Passo dopo passo, sempre più strutture ricettive si sono unite alla rete dell’ecosostenibilità rendendo la piattaforma una realtà professionale e affidabile.

Una vita a basso impatto ambientale, oltre che un’esigenza di molti, rappresenta anche la direzione seguita dal mondo.

Auto elettriche, cibo km0, efficienza energetica sono tutti parte del nuovo modello di vita sulla Terra.

Cambiare radicalmente le proprie abitudini quotidiane porta a modificare le proprie scelte e quindi, anche il modo attraverso cui vivere le vacanze.

I turisti cercano strutture attente all’ambiente, Traveleco è lo strumento attraverso cui trovarle.

Ogni albergatore è alla ricerca di nuove opportunità per attirare turisti e aumentare i guadagni, la presenza sulla piattaforma Traveleco è totalmente gratuita, questo ulteriore vantaggio è uno degli elementi che rendono la nuova frontiera una vera e propria rivoluzione.

Come posizionare la propria struttura ricettiva su Traveleco?

L’accesso alla piattaforma per gli albergatori permette di ottenere subito un punteggio di sostenibilità attraverso la compilazione della pratica scheda di sostenibilità.

In base alle risposte fornite, viene valutato il livello di sostenibilità di ciascuna struttura e, una volta pubblicata, può iniziare subito a ricevere le prenotazioni.

Qualsiasi struttura ricettiva può far parte della community.

Il punteggio di sostenibilità ottenuto potrà essere sempre migliorato grazie ai servizi offerti.

Traveleco permette di dar voce ai punti di forza ecosostenibili che ciascuna struttura ricettiva possiede.

Tutte le strutture ricettive possono farne parte.

Se non si è abbastanza ecosostenibili Traveleco mette a disposizione un team di consulenti esperti in materia di turismo e sostenibilità che accompagneranno gli albergatori nella realizzazione di progetti e iniziative ecosostenibili.

Dare la giusta visibilità alla struttura ricettiva e assicurarsi un posto nella vetrina online dedicata ai viaggiatori ecosostenibili è la cosa giusta da fare!

Il futuro del turismo è green!