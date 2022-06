Libertà lavoro: la nuova rubrica con gli annunci delle agenzie

Libertà, in collaborazione con alcune delle migliori agenzie specializzate, pubblica il primo e terzo martedì di ogni mese annunci di lavoro dalle diverse tipologie.

Replichiamo il format anche su Liberta.it cercando così di dare un servizio ai lettori.

Le agenzie sono in ordine alfabetico. Tutti gli annunci si rivolgono ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

FILIALE DI CASTEL SAN GIOVANNI

IMPIEGATO COMMERCIALE BACK OFFICE (ESTERO)

https://go0.it/0bpll

Hai esperienza in ruoli commerciali?

Sei alla ricerca di un lavoro dinamico, stimolante e con una prospettiva di crescita?

Dai un’occhiata a questa opportunità!

Per azienda del territorio stiamo ricercando un addetto Back Office Commerciale Estero.

Ti occuperai di:

-Rapporto diretto con clienti e fornitori

-Inserimento ordini

-Preparazione preventivi

-Gestione spedizioni e bolle doganali

Ti richiediamo:

-Esperienza pregressa di almeno 2 anni all’interno di uffici commerciali e nella gestione degli ordini;

-Laurea triennale, preferibilmente in materie economiche;

-Ottima conoscenza di Inglese e Francese

-Buona conoscenza e utilizzo di strumenti informatici e programmi gestionali.

Completano il profilo ottime capacità organizzative, problem solving e orientamento al risultato.

Contratto iniziale tramite agenzia, con scopo di assunzione diretta a tempo indeterminato.

Se sei interessato e hai i requisiti richiesti, candidati all’offerta!

Sede di lavoro: Borgonovo Val Tidone (PC).

FILIALE DI CASTEL SAN GIOVANNI

CARRELLISTI CON PATENTINO

https://go0.it/AVzPW

Ti piacerebbe lavorare nella logistica? Hai maturato esperienza nel ruolo di Carrellista?

Abbiamo l’opportunità che fa al caso tuo!

Stiamo cercando 10 Carrellisti per azienda logistica di Castel San Giovanni.

Ti occuperai delle seguenti attività:

-Attività di carico/scarico manuale e mediante l’utilizzo del carrello elevatore della merce;

-Attività generiche di magazzino;

Ti richiediamo:

-esperienza pregressa consolidata nell’utilizzo del carrello elevatore e relativo attestato di abilitazione;

-disponibilità al lavoro su 2 turni (6-14;14-22)o su giornata, a seconda delle esigenze.

Se sei in possesso delle competenze richieste e sei interessato all’opportunità, candidati subito!

Sede di lavoro: Castel San Giovanni (PC).

FILIALE DI PIACENZA

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA

https://go0.it/0ewQb

Per importante azienda cliente ricerchiamo un impiegata amministrativa.

Ti occuperai di:

– fatturazione

– rapporto con le banche

– redazione prima nota

– gestione degli ordini

– eventuale gestione del back e del front office.

Valuteremo positivamente eventuali esperienze pregresse in mansioni analoghe.

Offriamo iniziale contratto in somministrazione, scopo assunzione diretta in azienda.

Se hai la predisposizione a lavorare in team e al rapporto con i clienti, candidati all’offerta!

Sede di lavoro: Piacenza.

FILIALE DI CADEO

IMPIEGATO UFFICIO SPEDIZIONI

https://go0.it/0NjoD

Sei alla ricerca di un lavoro dinamico, stimolante in un’azienda in forte crescita?

Dai un’occhiata a questa opportunità!

La Filiale di Cadeo cerca per importante azienda Alimentare un impiegato ufficio spedizioni.

Ti occuperai di attività di spedizioni/partenze merce; emissione e controllo di bolle, documenti di trasporto e documentazione doganale nel rispetto degli standard; organizzazione trasporti e contatto trasportatori, monitoraggio ritiri e spedizioni e spunta i documenti nonché attività di inserimento dati a sistema.

TI richiediamo:

-Esperienza anche breve nel ruolo o formazione in Tecnico della Logistica (in caso di titolo di studio affine non è vincolante l’esperienza nel ruolo)

-Conoscenza lingua inglese (B1)

-Ottima dimestichezza con i principali strumenti informatici

Contratto iniziale a tempo determinato, scopo assunzione stabile

Sede di lavoro: Vicinanze Piacenza (PC).

ADDETTI ALLA RISTORAZIONE

Life in Spa – filiale di Piacenza – ricerca e seleziona addetti alla ristorazione per locali dislocati sul territorio di Piacenza e provincia.

La risorse, in base alle competenze pregresse, saranno inserite come cuochi, aiuto cuochi, camerieri e baristi.

E’ gradito aver maturato esperienza pregressa anche minima nella stessa mansione o aver conseguito un titolo di studio (diploma o qualifica professionale) ad indirizzo turistico/alberghiero.

Completano il profilo buone doti relazionali, buone capacità di lavoro in squadra, capacità di gestione del tempo e di organizzazione delle proprie attività.

E’ richiesta disponibilità a svolgere l’attività su orario diurno e serale, week end e festivi.

Modalità contrattuali e inquadramento saranno da definire in sede di colloquio, con possibilità di inserimento diretto in azienda.

Per informazioni o invio candidatura: LIFE IN SPA, Viale Dante Alighieri 156, Piacenza. Tel. 0523/1750050, Email: [email protected]

CARRELLISTI

Life in Spa – filiale di Piacenza – ricerca e seleziona carrellisti con patentino e patente di guida B per aziende alimentari nella zona di Busseto (PR) e Podenzano (PC).

Cerchiamo persone in possesso del patentino per la guida del carrello elevatore in corso di validità. Il contesto nel quale la risorsa sarà inserita è di tipo alimentare e si richiede estrema precisione e accortezza nell’operatività del magazzino. E’ inoltre gradito un buon utilizzo del carrello elevatore ed essere possesso della patente di guida B.

Completano il profilo caratteristiche di precisione, predisposizione al lavoro in squadra e flessibilità oraria.

Si richiede disponibilità sui 3 turni a ciclo continuo e nel week-end.

È previsto un inserimento con contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di proroga.

Per informazioni o invio candidatura: LIFE IN SPA, Viale Dante Alighieri 156, Piacenza. Tel. 0523/1750050, Email: [email protected]

ELETTRICISTI

Life in spa, filiale di Piacenza, ricerca elettricisti junior e senior per azienda con sede in provincia di Piacenza.

Le risorse si occuperanno di realizzazione e manutenzione di impianti civili e industriali. Preferibile conoscenza di cablaggio quadri e capacità di leggere ed interpretare lo schema elettrico.

E’ gradita esperienza pregressa anche minima nella stessa mansione: le figure ricopriranno un ruolo commisurato alla propria esperienza.

Un titolo di studio in elettrotecnica o affini costituisce requisito preferenziale.

E’ previsto un orario di lavoro full time, con possibilità di svolgere straordinari.

Modalità contrattuali e inquadramento saranno da definire in sede di colloquio. E’ prevista la possibilità di inserimento diretto in azienda con una retribuzione da valutare in base all’esperienza pregressa.

Per informazioni o invio candidatura: LIFE IN SPA, Viale Dante Alighieri 156, Piacenza. Tel. 0523/1750050, Email: [email protected]

OPERAI EDILI

Life in Spa – filiale di Piacenza – ricerca e seleziona per aziende edili di Piacenza e provincia – operai edili.

Le risorse si occuperanno di eseguire lavori di costruzione, ristrutturazione e risanamento di opere edili sia all’aperto, sia all’interno di fabbricati.

E’ gradita pregressa esperienza nella mansione e conoscenza dell’ambiente di cantiere, le figure ricopriranno un ruolo commisurato alla propria esperienza.

Completano il profilo buone doti organizzative, capacità di operare in team, flessibilità e dinamicità.

È previsto un orario di lavoro full time con possibilità di svolgere straordinari.

Modalità contrattuali e inquadramento saranno da definire in sede di colloquio. E’ prevista la possibilità di inserimento diretto in azienda con una retribuzione da valutare in base all’esperienza pregressa.

Per informazioni o invio candidatura: LIFE IN SPA, Viale Dante Alighieri 156, Piacenza. Tel. 0523/1750050, Email: [email protected]

OPERAIO TORNITORE

GRUPPO NAM SPA Agenzia per il Lavoro – filiale di Piacenza

Seleziona per conto di azienda cliente operante nel settore metalmeccanico

Posizione

Operaio Tornitore con anche breve esperienza nel settore. Si valutano anche figure senior con buona esperienza nella mansione.

Requisiti

Si richiede una buona conoscenza delle macchine a controllo numerico.

Preferibile provenienza da studi metalmeccanici.

Altre informazioni

Si propone iniziale contratto in somministrazione con finalità di inserimento in organico.

Orario di lavoro full-time – orario di giornata.

Luogo di lavoro: Borgonovo Val Tidone (PC)

NAM Piacenza

Telefono: 0523.1490725

e-mail: [email protected]

CASARO

GRUPPO NAM SPA Agenzia per il Lavoro – filiale di Piacenza

Seleziona per conto di azienda cliente

Posizione

Per azienda di produzione, selezioniamo un casaro addetto alla lavorazione del formaggio grana.

Si propone un iniziale contratto di 1 mese in somministrazione, finalizzato ad essere prorogato con successiva previsione di inserimento a tempo indeterminato.

Luogo di lavoro: Fiorenzuola D’Arda (PC)

E’ richiesta disponibilità immediata.

NAM Piacenza

Telefono: 0523.1490725

e-mail: [email protected]

INGEGNERE MECCANICO JUNIOR

GRUPPO NAM SPA Agenzia per il Lavoro – filiale di Piacenza seleziona per conto di azienda cliente appartenente al comparto Cartotecnico

Posizione

Ingegnere meccanico junior che si occuperà di

Redigere procedure e progetti

Manutenzione meccanica

Orientamento al problem solving

Implementazione modulo SAP-PM

Si propone contratto full-time su orario di giornata dal lunedì al venerdì.

Luogo di lavoro: Caorso (PC).

Requisiti

Si richiede di essere in possesso di:

Buona capacità comunicativa e organizzativa

Buona conoscenza pacchetto office e SAP

Disponibilità full-time

NAM SPA Piacenza

[email protected]

0523.1490725

RESPONSABILE DI FILIALE DI PIACENZA

Nam Spa Piacenza,

seleziona una Risorsa senior che si occupi di coordinare le attività di filiale.

La persona si occuperà di:

supportare e supervisionare le aree di

· ricerca e selezione del personale

· amministrativa

Concorderà e condividerà gli obiettivi

Gestirà e supporterà i clienti attivi

Amplierà la rete commerciale in accordo con il responsabile d’area

Si richiede:

laurea in materie umanistiche o economiche

inglese fluente

buon utilizzo dei principali pacchetti operativi informatici e del gestionale Intiway o similari

solida esperienza pregressa nel settore delle Agenzie per il Lavoro

Completano il profilo:

capacità organizzativa supportata da doti di condivisione e gestionali

entusiasmo e task management

Si offre:

contratto a tempo indeterminato più benefits

In sede di colloquio verrà concordato l’inquadramento commisurato all’esperienza e alle competenze maturate.

Luogo di lavoro: Piacenza

Orario: lunedì -venerdì 9.00 13.00 – 14.00 18.00

NAM Piacenza

Telefono: 0523.1490725

e-mail: [email protected]

FRESATORE CNC

Per importante azienda del settore metalmeccanico della provincia di Piacenza.

REQUISITI RICHIESTI

– Esperienza pregressa nel ruolo di 2/3 anni;

– Buona lettura del disegno tecnico e capacità utilizzo strumenti di misura;

– Disponibilità a lavorare su turni diurni;

– Flessibilità;

– Residenza a Padova o provincia.

ATTIVITA’ ASSEGNATE

– Svolgere in autonomia lavori di programmazione cnc;

– Piazzamento macchine a cnc;

– Effettuare controllo pezzi.

Si offre inserimento e retribuzione in linea con le competenze.

Si prega di inviare la vostra candidatura a [email protected] e di caricare il curriculum sul sito www.culturadimpresa.net dove potrete trovare l’informativa relativa alla gestione dei vostri dati.

PROGETTISTA MECCANICO SENIOR

Per importante azienda del settore metalmeccanico con sede a Piacenza.

REQUISITI RICHIESTI

-Formazione in linea con il ruolo, diploma di perito o laurea in ingegneria;

-Esperienza pregressa di almeno 5/6 anni in ruoli affini, possibilmente all’interno di un’azienda produttrice di macchine;

-Conoscenza dei principali software di progettazione, in particolare AutoCAD Inventor;

-Buona conoscenza dei principali pacchetti applicativi Office;

-Residenza a Piacenza o zone limitrofe.

ATTIVITÀ ASSEGNATE

Il candidato scelto si occuperà di:

-Progettazione meccanica di macchine e impianti;

-Relazione con i fornitori;

-Collaudo degli impianti;

-Collaborazione con la produzione e la programmazione per migliorare prodotti esistenti.

Si offre inserimento direttamente in azienda e retribuzione in linea con le competenze.

Si prega di inviare la vostra candidatura a [email protected] e di caricare il curriculum sul sito www.culturadimpresa.net dove potrete trovare l’informativa relativa alla gestione dei vostri dati.

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO/CONTABILE

Per importante azienda del settore metalmeccanico con sede in provincia di Piacenza.

ATTIVITÀ ASSEGNATE

Il candidato scelto si occuperà di:

-Registrazione fatture passive ed emissione/registrazione fatture attive;

-Predisposizione di bilancio, liquidazione iva e predisposizione F24;

-Gestione anagrafiche clienti e rendicontazione finanziaria;

-Gestione incassi/pagamenti e contabilità ordinaria di prima nota;

-Scritture di assestamento e rettifica.

REQUISITI RICHIESTI

-Diploma di ragioneria o Laurea in economia;

-Esperienza pregressa, di almeno 3-4 anni, in ruoli affini;

-Ottima conoscenza dei principi di contabilità generale e fiscale;

-Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft Office, in particolare Excel;

-Buona conoscenza del gestionale Infinity di Zucchetti

-Ottime doti di precisione, attenzione e problem solving;

-Residenza in provincia di Piacenza.

Si offre assunzione diretta in azienda con possibilità di stabilizzazione.

Si prega di inviare la vostra candidatura a [email protected] e di caricare il curriculum sul sito www.culturadimpresa.net dove potrete trovare l’informativa relativa alla gestione dei vostri dati.

RESPONSABILE PIANIFICAZIONE E PRODUZIONE – TECHNICAL MANAGER

per importante azienda del settore metalmeccanico con sede in provincia di Piacenza

ATTIVITA’: Il candidato inserito, rispondendo alla Direzione aziendale, si occuperà di:

-Coordinamento reparto Ingegneria, Logistica e Manutenzione;

-Pianificazione della produzione attraverso MRP;

-Monitoraggio produzione tramite MES;

-Applicazione dei principi di Lean Production e miglioramento continuo;

-Supervisione attività produttive e collaborazione con l’area tecnica per gestire adeguatamente l’industrializzazione dei processi e dei prodotti;

-Gestione dei collaboratori assegnati (capireparto).

REQUISITI

-Formazione tecnica in linea con il ruolo;

-Esperienza professionale come responsabile di produzione, preferibilmente in PMI del settore metalmeccanico/lavorazioni meccaniche/valvole/piping;

-Spirito di iniziativa e orientamento ai risultati;

-Ottime capacità di coordinamento di un team di persone, leadership.

Si offre inserimento diretto in azienda e interessante percorso professionale.

Si prega di inviare la vostra candidatura a [email protected] e di caricare il curriculum sul sito www.culturadimpresa.net dove potrete trovare l’informativa relativa alla gestione dei vostri dati.

CONTABILE

Per azienda operante nel settore metalmeccanico ricerchiamo un/a contabile.

La risorsa si occuperà della registrazione di fatture attive e passive, prima nota, riconciliazioni bancarie, ammortamenti, ratei e riscontri.

Condizione indispensabile la conoscenza delle scritture di assestamento per redazione bilancio d’esercizio.

Luogo di lavoro Piacenza

Orario: 40 ore settimanali da lunedì a venerdì

ADDETTI/E VENDITA

Per punti vendita del settore della GDO ricerchiamo risorse da inserire nelle mansioni di Ausiliari alle vendite.

La mansione prevede il riordino della merce in arrivo, assistenza alla clientela, e utilizzo della cassa;

E’ richiesta disponibilità al lavoro su turni anche festivi.

Forte predisposizione al lavoro a contatto con il pubblico è titolo preferenziale.

Luogo di lavoro Piacenza/ Castel San Giovanni

Orario: part time 24 ore

ADDETTI/E AL FAST FOOD

Per importante catena di Fast Food, ricerchiamo addetti alla ristorazione

La risorsa si occuperà di accogliere e gestire la clientela in tutte le sue fasi:

ricezione e processo degli ordini, consegna e pagamento;

Inoltre si occuperà anche della preparazione dei prodotti in cucina per la vendita al pubblico.

E’ richiesta disponibilità al lavoro notturno anche festivo su turni

Luogo di lavoro Piacenza

Orario di lavoro part time 24 ore

DISEGNATORE MECCANICO

Per azienda operante nel settore metalmeccanico ricerchiamo un diplomato tecnico

Conoscenza della lingua inglese titolo preferenziale, completa il profilo utilizzo base di AUTOCAD 2D/3D

Luogo di lavoro Piacenza

Orario di lavoro: full time 40 ore da lunedì a venerdì