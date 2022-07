Libertà lavoro: la nuova rubrica con gli annunci delle agenzie

Libertà, in collaborazione con alcune delle migliori agenzie specializzate, pubblica il primo e terzo martedì di ogni mese annunci di lavoro dalle diverse tipologie.

Replichiamo il format anche su Liberta.it cercando così di dare un servizio ai lettori.

Le agenzie sono in ordine alfabetico. Tutti gli annunci si rivolgono ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

FILIALE DI CADEO

DIMOSTRATORE TECNICO/TECNICO DI CANTIERE

https://go0.it/d5qpD

L’ufficio Adecco di Cadeo (PC) ricerca per azienda multinazionale operante nella produzione di componenti per l’edilizia:

DIMOSTRATORE TECNICO / TECNICO DI CANTIERE

La risorsa inserita si occuperà di dimostrazioni pratiche della posa in opera del prodotto in cantiere, in azienda e presso fiere ed eventi.

Il ruolo richiede dinamicità, disponibilità agli spostamenti e buona manualità.

Sono richiesti:

– Pregressa esperienza in ambito edile/cantieristico

– Disponibilità ad effettuare trasferte su tutto il territorio italiano

– Disponibilità immediata

– Gradito diploma di Geometra

Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato iniziale scopo assunzione.

Sede di lavoro Pontenure (PC).

FILIALE DI CADEO

IMPIEGATO UFFICIO SPEDIZIONI

https://go0.it/Ayw8g

Sei alla ricerca di un lavoro dinamico, stimolante in un’azienda in forte crescita?

Dai un’occhiata a questa opportunità!

L’ufficio Adecco di Cadeo (PC) cerca per importante azienda Alimentare un IMPIEGATO UFFICIO SPEDIZIONI

Ti occuperai di attività di spedizioni/partenze merce; emissione e controllo di bolle, documenti di trasporto e documentazione doganale nel rispetto degli standard; organizzazione trasporti e contatto trasportatori, monitoraggio ritiri e spedizioni e spunta i documenti nonché attività di inserimento dati a sistema.

TI richiediamo:

Esperienza anche breve nel ruolo o formazione in Tecnico della Logistica (in caso di titolo di studio affine non è vincolante l’esperienza nel ruolo)

Conoscenza lingua inglese (B1)

Ottima dimestichezza con i principali strumenti informatici

Contratto iniziale a tempo determinato, scopo assunzione stabile

Sede di lavoro: Vicinanze Piacenza (PC).

FILIALE DI PIACENZA

OPERAIO PER PANIFICIO

https://go0.it/03q2J

Per Panificio di Carpaneto Piacentino cerchiamo 1 operaio generico addetto alla panificazione.

Ti occuperai di Attività di linea su macchinari, confezionamento , preparazione ordini, pulizie, ed eventuali consegne con furgone con patente B.

L’opportunità prevede la disponibilità al lavoro sempre notturno : dall’ 1.00 am alle 9.00 am + disponibilità a straordinari.

ti richiediamo la disponibilità di lavorare il sabato notte due volte al mese.

Ti offriamo contratto iniziale tramite agenzia, scopo inserimento in azienda.

FILIALE DI CASTEL SAN GIOVANNI

IMPIEGATO COMMERCIALE BACK OFFICE (ESTERO)

https://go0.it/0bpll

Hai esperienza in ruoli commerciali?

Sei alla ricerca di un lavoro dinamico, stimolante e con una prospettiva di crescita?

Dai un’occhiata a questa opportunità!

Per azienda del territorio stiamo ricercando un addetto Back Office Commerciale Estero.

Ti occuperai di:

-Rapporto diretto con clienti e fornitori

-Inserimento ordini

-Preparazione preventivi

-Gestione spedizioni e bolle doganali

Ti richiediamo:

-Esperienza pregressa di almeno 2 anni all’interno di uffici commerciali e nella gestione degli ordini;

-Laurea triennale, preferibilmente in materie economiche;

-Ottima conoscenza di Inglese e Francese

-Buona conoscenza e utilizzo di strumenti informatici e programmi gestionali.

Completano il profilo ottime capacità organizzative, problem solving e orientamento al risultato.

Contratto iniziale tramite agenzia, con scopo di assunzione diretta a tempo indeterminato.

Se sei interessato e hai i requisiti richiesti, candidati all’offerta!

Sede di lavoro: Borgonovo Val Tidone (PC).

ADDETTI ALLA RISTORAZIONE

Life in Spa – filiale di Piacenza – ricerca e seleziona addetti alla ristorazione per locali dislocati sul territorio di Piacenza e provincia.

La risorse, in base alle competenze pregresse, saranno inserite come cuochi, aiuto cuochi, camerieri e baristi.

E’ gradito aver maturato esperienza pregressa anche minima nella stessa mansione o aver conseguito un titolo di studio (diploma o qualifica professionale) ad indirizzo turistico/alberghiero.

Completano il profilo buone doti relazionali, buone capacità di lavoro in squadra, capacità di gestione del tempo e di organizzazione delle proprie attività.

E’ richiesta disponibilità a svolgere l’attività su orario diurno e serale, week end e festivi.

Modalità contrattuali e inquadramento saranno da definire in sede di colloquio, con possibilità di inserimento diretto in azienda.

Per informazioni o invio candidatura: LIFE IN SPA, Viale Dante Alighieri 156, Piacenza. Tel. 0523/1750050, Email: [email protected]

CARRELLISTI

Life in Spa – filiale di Piacenza – ricerca e seleziona carrellisti con patentino e patente di guida B per aziende alimentari nella zona di Busseto (PR) e Podenzano (PC).

Cerchiamo persone in possesso del patentino per la guida del carrello elevatore in corso di validità. Il contesto nel quale la risorsa sarà inserita è di tipo alimentare e si richiede estrema precisione e accortezza nell’operatività del magazzino. E’ inoltre gradito un buon utilizzo del carrello elevatore ed essere possesso della patente di guida B.

Completano il profilo caratteristiche di precisione, predisposizione al lavoro in squadra e flessibilità oraria.

Si richiede disponibilità sui 3 turni a ciclo continuo e nel week-end.

È previsto un inserimento con contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di proroga.

Per informazioni o invio candidatura: LIFE IN SPA, Viale Dante Alighieri 156, Piacenza. Tel. 0523/1750050, Email: [email protected]

ELETTRICISTI

Life in spa, filiale di Piacenza, ricerca elettricisti junior e senior per azienda con sede in provincia di Piacenza.

Le risorse si occuperanno di realizzazione e manutenzione di impianti civili e industriali. Preferibile conoscenza di cablaggio quadri e capacità di leggere ed interpretare lo schema elettrico.

E’ gradita esperienza pregressa anche minima nella stessa mansione: le figure ricopriranno un ruolo commisurato alla propria esperienza.

Un titolo di studio in elettrotecnica o affini costituisce requisito preferenziale.

E’ previsto un orario di lavoro full time, con possibilità di svolgere straordinari.

Modalità contrattuali e inquadramento saranno da definire in sede di colloquio. E’ prevista la possibilità di inserimento diretto in azienda con una retribuzione da valutare in base all’esperienza pregressa.

Per informazioni o invio candidatura: LIFE IN SPA, Viale Dante Alighieri 156, Piacenza. Tel. 0523/1750050, Email: [email protected]

OPERAI/E ALIMENTARI PER LA CAMPAGNA DEL POMODORO

Life in Spa – filiale di Piacenza – ricerca e seleziona operai/e alimentari per la campagna del pomodoro per aziende alimentari nella zona di Busseto (PR) e Podenzano (PC).

Il contesto nel quale la risorsa sarà inserita è di tipo alimentare e si richiede estrema precisione e accortezza nell’operatività del magazzino.

È gradita esperienza pregressa nella mansione, preferibilmente in contesti produttivi di carattere alimentare.

Completano il profilo caratteristiche di precisione, predisposizione al lavoro in squadra e flessibilità oraria.

Si richiede disponibilità a lavorare su 3 turni a ciclo continuo e nel week-end.

È previsto un inserimento con contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di proroga.

Per informazioni o invio candidatura: LIFE IN SPA, Viale Dante Alighieri 156, Piacenza. Tel. 0523/1750050, Email: [email protected]

IMPIEGATO/A COMMERCIALE

Descrizione azienda

Gruppo Nam Spa – Agenzia per il Lavoro – filiale di Piacenza

Seleziona per conto di azienda cliente appartenente al comparto Commercio

Posizione

Impiegato/a da inserire in qualità di impiegato/a commerciale

La risorsa si occuperà di:

Gestire rapporti diretti con clienti e potenziali

Redigere la reportistica richiesta per il monitoraggio delle attività

Redazione offerte commerciali

Si propone inserimento diretto, anche a tempo indeterminato;

RAL commisurata all’esperienza (max 40.000) + auto aziendale

E’ richiesta disponibilità a trasferte (nord Italia / toscana)

Luogo di lavoro: Cortemaggiore (PC)

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Requisiti

Significativa esperienza in ruoli commerciali preferibilmente di provenienza settore GDO

Consolidata esperienza nel Team management di gruppi di lavoro

Comprovate doti commerciali e significative capacità organizzative

Buona conoscenza della Lingua inglese scritta e parlata

Altre informazioni

GRUPPO NAM SPA – filiale di Piacenza – 0523.1490725

Per candidarsi si prega di inoltrare copia aggiornata del CV all’indirizzo mail [email protected]

ADDETTO VENDITE AL BANCO

Descrizione azienda

GRUPPO NAM SPA Agenzia per il Lavoro – filiale di Piacenza

Seleziona per azienda cliente appartenente al comparto Commercio

Posizione

Una risorsa da inserire al banco, in qualità di addetto vendita vernici, che abbia preferibilmente maturato pregressa esperienza in contesto analogo.

La risorsa si occuperà inoltre della gestione e riordino della merce in magazzino.

Si propone iniziale contratto a termine, in somministrazione, finalizzato ad un inserimento a tempo indeterminato.

Orario di lavoro: su giornata (lunedì – venerdì)

Luogo di lavoro: Piacenza (PC)

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Requisiti

Gradito diploma di scuola media superiore (Geometra o affine)

Buono standing

Attitudine al rapporto con il cliente

Altre informazioni

GRUPPO NAM SPA – filiale di Piacenza – 0523.1490725

Per candidarsi si prega di inoltrare copia aggiornata del CV all’indirizzo mail [email protected]

PERITO MECCANICO

Descrizione azienda

GRUPPO NAM SPA Agenzia per il Lavoro – filiale di Piacenza

Seleziona per conto di azienda cliente appartenente al comparto Metalmeccanico Industria

Posizione

Un perito meccanico, anche neo-diplomato.

Preferibile esperienza, anche breve, in ambito di officina meccanica / piccola carpenteria.

Requisito preferenziale sarà la conoscenza del disegno tecnico/meccanico e buona manualità con strumenti/attrezzi da banco.

Orario di lavoro: 8-12 / 13:30-17:30 dal lunedì al venerdì

Luogo di lavoro: Piacenza (PC)

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Requisiti

Diploma di Perito Meccanico o affine

Altre informazioni

GRUPPO NAM SPA – filiale di Piacenza – 0523.1490725

Per candidarsi si prega di inoltrare copia aggiornata del CV all’indirizzo mail [email protected]

CARRELLISTA CON PATENTINO

Descrizione azienda

GRUPPO NAM SPA Agenzia per il Lavoro – filiale di Piacenza

Seleziona per conto di azienda cliente appartenente al comparto Logistico

Posizione

Un carrellista da inserire in magazzino, che abbia maturato pregressa esperienza nella conduzione del carrello elevatore elettrico frontale, 2 staffe.

La risorsa si occuperà di carico/scarico linea e stoccaggio della merce.

Si propone iniziale contratto a termine, in somministrazione, finalizzato ad un inserimento a tempo indeterminato.

Orario di lavoro: su giornata (potrebbero essere richiesti i 3 turni in alcuni periodi dell’anno)

Luogo di lavoro: Piacenza (PC)

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Requisiti

E’ richiesta l’abilitazione alla conduzione del mezzo in corso di validità.

Altre informazioni

GRUPPO NAM SPA – filiale di Piacenza – 0523.1490725

Per candidarsi si prega di inoltrare copia aggiornata del CV all’indirizzo mail [email protected]

CAPOREPARTO MAGAZZINO

per importante azienda operante nel settore metalmeccanico con sede in provincia di Piacenza (PC)

REQUISITI RICHIESTI

-Diploma o laurea in linea con il ruolo;

-Esperienza pregressa di almeno 5 anni nella mansione, in aziende di produzione settore metalmeccanico;

-Possesso patente per muletto e carroponte;

-Buon utilizzo sistemi informatici (windows, pacchetto office, in particolare Excel);

-Buona conoscenza della lingua inglese;

-Ottime doti organizzative, problem solving e capacità di coordinare un team;

-Residenza in Piacenza o zone limitrofe;

ATTIVITÀ ASSEGNATE

Il candidato scelto, previo un periodo di inserimento, dovrà occuparsi della gestione e del coordinamento del magazzino, in particolare si occuperà di:

-Redigere DDT e ordini;

-Mantenere i rapporti con corrieri e spedizionieri;

-Preparare e coordinare le consegne di carico e scarico merci;

-Coordinare un gruppo di persone su attività e compiti;

-Gestire e organizzare le giacenze di magazzino.

Si offre inserimento diretto in azienda e retribuzione allineata alle competenze.

Si prega di inviare la vostra candidatura a [email protected] e di caricare il curriculum sul sito www.culturadimpresa.net dove potrete trovare l’informativa relativa alla gestione dei vostri dati.

COMMERCIALE ESTERO LINGUA FRANCESE

Per strutturata azienda operante nel settore macchinari per il confezionamento alimentare con sede in provincia di Piacenza.

ATTIVITÀ ASSEGNATE:

La risorsa, previa formazione tecnica e di ruolo interne, si occuperà di:

-Sviluppo del business e gestione delle attività commerciali;

-Relazione con rivenditori e concessionari sul mercato di riferimento;

-Fidelizzazione dei rivenditori tramite contatto costante e visite periodiche;

-Partecipazione ad eventi e fiere.

REQUISITI RICHIESTI:

-Formazione in linea con il ruolo;

-Ottima conoscenza della lingua spagnola e inglese;

-Attitudine commerciale ed orientamento al risultato;

-Esperienza pregressa, anche minima, in ruoli affini preferibilmente nel settore metalmeccanico.

Si offre inserimento diretto in azienda e retribuzione allineata alle competenze.

Si prega di inviare la vostra candidatura a [email protected] e di caricare il curriculum sul sito www.culturadimpresa.net dove potrete trovare l’informativa relativa alla gestione dei vostri dati.

ADDETTO/A BUSTE PAGA E CONTRIBUTI

Per associazione di categoria di primaria importanza con sede in Piacenza

ATTIVITÁ ASSEGNATE

-Gestire l’elaborazione delle buste paga e gli adempimenti relativi all’amministrazione del personale;

-Elaborazione cedolini;

-Comunicazioni telematiche obbligatorie;

-Gestione degli adempimenti annuali concernenti la gestione del personale dipendente (modelli CU/certificazione unica Modello 770 Autoliquidazione INAIL F24) e degli adempimenti periodici (Modello Uiemens);

-Elaborazione del Libro Unico dipendenti e collaboratori.

REQUISITI RICHIESTI

-Formazione in linea con il ruolo;

-Pregressa esperienza in ruoli affini;

-Gradita conoscenza del software Zucchetti Paghe Web;

-Capacità di lavorare in team ed in autonomia

-Predisposizione ai rapporti interpersonali

Si offre assunzione diretta in azienda e compenso economico commisurato all’effettiva esperienza maturata.

Si prega di inviare la vostra candidatura a [email protected] e di caricare il curriculum sul sito www.culturadimpresa.net dove potrete trovare l’informativa relativa alla gestione dei vostri dati.

MONTATORE MECCANICO

Per importante azienda del settore metalmeccanico con sede in provincia di Piacenza.

REQUISITI RICHIESTI:

-Formazione in linea con il ruolo in ambito tecnico meccanico;

-Esperienza pregressa, anche breve, in ruoli affini;

-Conoscenza disegno meccanico.

-Disponibilità a brevi trasferte.

ATTIVITA’ ASSEGNATE:

Il profilo scelto si occuperà, con crescente responsabilità, di:

-Assemblaggio di parti meccaniche sia in sede che presso il cliente;

-Controllo specifiche in base alla richiesta del cliente.

È previsto inserimento diretto in azienda e retribuzione allineata alle competenze.

Si prega di inviare la vostra candidatura a [email protected] e di caricare il curriculum sul sito www.culturadimpresa.net dove potrete trovare l’informativa relativa alla gestione dei vostri dati.

BACK OFFICE COMMERCIALE

Per azienda operante nel settore metalmeccanico ricerchiamo un/a Back Office Commerciale

La risorsa si occuperà di inserimento ordini e monitoraggio stato degli stessi, contatto con clienti esteri, gestione delle spedizioni, aggiornamento data base, interfaccia con magazzino e produzione.

E’ richiesta buona conoscenza della lingua inglese e/o francese.

Preferibilmente laurea in discipline economico giuridiche

Luogo di lavoro Piacenza

Orario: 40 ore settimanali da lunedì a venerdì

Mail:[email protected]

T: 0523.384273

MONTATORE MECCANICO

Per azienda operante nel settore delle lavorazioni meccaniche ricerchiamo montatori meccanici con esperienza pregressa.

La risorsa si occuperà di montare parti meccaniche complesse con disegni strutturati.

Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Luogo di lavoro Piacenza/Podenzano/ Castel San Giovanni

Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì

Mail:[email protected]

T: 0523.384273

OPERATORE CNC

Per azienda operante nel settore delle lavorazioni macchine

Ricerchiamo un operatore macchine utensili.

Richiesta pregressa esperienza su centri di lavoro con controllo Siemens e Fanuc.

Luogo di lavoro Piacenza/Podenzano/ Castel San Giovanni

Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì

Mail:[email protected]

T: 0523.384273

NEO DIPLOMATO MECCANICO, ELETTRICO E ELETTROTECNICO

Stai per diplomarti in ambito meccanico, elettrico o elettrotecnico?

Sei interessato ad un percorso di crescita professionale in ambito produttivo nelle aree assemblaggio, controllo qualità, montaggio, laboratorio, ufficio tecnico?

Per aziende di Piacenza e provincia ricerchiamo figure professionali da inserire nei diversi ambiti produttivi e impiegatizi

Luogo di lavoro:

Piacenza e prima provincia;

Orario di lavoro: full time 40 ore da lunedì a venerdì

Mail:[email protected]

T: 0523.384273