CRV – Presidente della Camera dei deputati austriaca Wolfang Sobotka in visita a palazzo Ferro Fini

Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha ricevuto quest’oggi Wolfang Sobotka presidente del Nationalrat austriaco (Camera dei Deputati) affiancato dal Console generale d’Austria a Milano, Clemens Mantl, e dal console onorario austriaco a Venezia Matteo Zoppas. “Per me è stato un onore ricevere il presidente del Nationalrat, il Parlamento austriaco composta da 183 membri organo legislativo federale – ha detto Ciambetti – Quella del presidente Sobotka è stata una visita di cortesia e assieme abbiamo riaffermato la necessità di rafforzare e approfondire i rapporti tra il Veneto e il Parlamento di Vienna: come è emerso nel nostro incontro le premesse positive per questo dialogo ci sono tutte”.

