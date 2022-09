Poliambulatorio Igea: longevità e salute

Riabilitare e prevenire

Troppo spesso, ancora oggi, all’interno dell’ambito sanitario si tende a offrire un supporto al paziente esclusivamente nella fase acuta della patologia, lasciando significative lacune -soprattutto in campo cardiologico e di chirurgia vascolare -sull’essenziale percorso riabilitativo che si deve affrontare in seguito. Igea vuole quindi porsi come centro di riferimento d’eccellenza per la parte riabilitativa. La particolare posizione geografica di Piacenza, che la vede al confine con la Lombardia, diventa quindi un elemento da sfruttare a favore di tutti quei pazienti che possono facilmente raggiungere la città sia sul lato emiliano e romagnolo, che sul fronte lombardo. A sottolineare ancor più il legame con la regione vicina vi è l’importante collaborazione strutturata con professionisti del Gruppo San Donato, eccellenza nazionale e internazionale perla cardiologia e la cardiochirurgia. Oltre alla fondamentale branca riabilitativa, Igea ha deciso di porre un focus sulla prevenzione soprattutto in ambito cardiologico. Da questo punto di vista, sono stati predisposti percorsi di affiancamento per i pazienti ad alto rischio cardiovascolare e per la popolazione giovane.

Un virtuoso progetto per la salute del cuore

L’équipe medica d’eccellenza vanta specialisti del Gruppo San Donato

Le malattie cardiovascolari costituiscono la prima causa di morte nel mondo. La loro incidenza cresce con il progressivo aumentare dell’età, ed è quindi essenziale imparare ad ascoltare il proprio corpo, individuare eventuali sintomi e sottoporsi regolarmente a controlli specialistici. Da questo punto di vista, presso Igea si potrà beneficiare di un’équipe medica di eccellenza – composta di professionisti afferenti al Gruppo San Donato -, che vanta anche la preziosa collaborazione di Alessandro Parolari, professore ordinario di Chirurgia cardiaca dell’Università degli Studi di Milano e direttore della Cardiochirurgia universitaria del Policlinico San Donato IRRCS. Il virtuoso progetto che ha così preso avvio si pone l’obiettivo di offrire ai cittadini di Piacenza una nuova possibilità di diagnosi e di cura, grazie alla presenza di specialisti in Cardiologia e Chirurgia vascolare. Il professor Parolari, nello specifico, risulta un professionista già ampiamente conosciuto sul territorio, e ha quindi accolto con grande piacere la possibilità di entrare ancor più in contatto con una popolazione che segue da molti anni.

Il percorso di supporto

Parte integrante del benessere biopsicosociale di una persona è l’aspetto psicologico. Molto spesso, infatti, lo stress quotidiano i disturbi d’ansia, dell’umore e le insonnie rappresentano fattori di rischio per lo sviluppo di diverse patologie, soprattutto di tipo cardiovascolare. Igea opera per migliorare le condizioni psichiche sia a livello preventivo sia riabilitativo offrendo – grazie alla collaborazione del dott. Igor Graziato – un supporto psicologico e psicoterapico. Tra le tecniche innovative ad alta e comprovata efficacia clinica messe in atto da Igea in tale ambito figurano in prima linea la Virtual Reality Therapy (VRT) e il protocollo Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia (CBT-I) per il trattamento dell’insonnia. Grazie a un report obiettivo post-trattamento, infine, il paziente potrà prendere coscienza dei risultati effettivamente raggiunti.

Un approccio integrato per una vita sana

Per supportare pienamente i pazienti nel loro percorso riabilitativo e di prevenzione, Igea si avvale della collaborazione di medici e professionisti sanitari d’eccellenza. Inoltre, porre l’accento sugli accidenti cardiovascolari – sempre più frequenti anche all’interno della popolazione più giovane – significa prediligere un approccio integrato, che risponda alle esigenze biopsicosociali delle persone. A sostegno della prevenzione e riabilitazione cardiaca e chirurgico-vascolare sono presenti specialisti in dietologia, psicoterapia, nutrizionismo e fisioterapia. In questo modo si potrà accompagnare il paziente verso uno stile di vita più sano e consapevole.