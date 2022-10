Cyber security: portale Volocom per restare sempre aggiornati

Nel primo semestre del 2022 si sono registrati in Italia 1.572 attacchi informatici fra hackeraggi, incidenti e violazioni delle privacy, con un sensibile aumento rispetto allo scorso anno che ne aveva registrati 1.356 in 12 mesi. Il settore della finanza è quello più colpito, seguito da aziende informatiche, industria e Pubblica Amministrazione. La Cyber Security è diventata dunque una tematica sempre più drammaticamente attuale. Gli attacchi ai sistemi I.T. crescono in numero e severità in modo esponenziale, mettendo in crisi gli esperti.

Volocom, azienda leader della News Intelligence e Media Analysis, ha realizzato un portale per aiutare le aziende a creare al loro interno una cultura della cyber-sicurezza. Il Portale, chiamato “CyOwl” (il gufo/owl è da sempre una delle icone di questo tema) è riservato e vi si può accedere tramite un abbonamento. CyOwl si avvale del contributo di circa 2 mila fonti web, italiane ed estere, così come i contenuti al suo interno sono sia in lingua italiana che in lingua inglese. Per agevolare la fruizione di questi contenuti, inoltre, è disponibile una funzione di traduzione automatica dei contenuti dall’inglese all’italiano.

Gli argomenti abbracciano tutti i diversi ambiti della Cyber Security. Da un monitoraggio costante degli attacchi informatici ai Data Breaches, dal Deep Web alle maggiori compagnie coinvolte nella difesa informatica, dagli aspetti legali a quelli sociali (Cyber-bullismo, Pedopornografia, Revenge porn ecc.): CyOwl è una finestra sempre aperta su questa tematica, in grado di fornire aggiornamenti costanti e in tempo reale su ciò che accade in Italia e nel resto del mondo.

Per maggiori informazioni contattare Simona Bernabei, Responsabile Marketing di Volocom. Mail: [email protected]

