Pianificare il futuro: terza età in sicurezza con la polizza Fianco a Fianco di Vittoria Assicurazioni

Gli esseri umani stanno diventando mediamente più longevi. Questo è vero soprattutto in Italia, dove la popolazione vive sempre di più.

I dati Istat mostrano che nel 2021 la speranza di vita alla nascita è di 80,1 anni per gli uomini e di 84,7 anni per le donne. La media quindi, senza distinzione di genere, risulta pari a 82,4 anni.

Un ottimo risultato, che ci inserisce al secondo posto nella “classifica della longevità” europea, a pochi mesi di distanza dalla Spagna, prima in classifica con 83 anni.

I dati vanno però osservati con attenzione: una voce della stessa ricerca evidenzia come in Italia nell’ultimo anno gli over 65 sono 105mila in più, costituendo il 23,8% della popolazione totale contro il 23,5% dell’anno precedente.

Continua quindi ad aumentare la popolazione anziana: per arrivare però a godersi questa età nella maniera più confortevole possibile, è necessario organizzarsi per tempo, pianificando con attenzione i passi più intelligenti da compiere.

Ad offrire una proposta in questo senso è Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d’Arda, che proprio in quest’ottica ha pensato ad una polizza “ad hoc” per coloro che desiderano arrivare alla terza età e non doversi preoccupare troppo del futuro.

Ad illustrare questa proposta è l’agente Giacomo Torri.

Quali sono le polizze che meglio si adattano a queste premesse?

«Tra i nostri pacchetti più apprezzati c’è sicuramente la polizza vita “Fianco a Fianco Long Term Care”, un fiore all’occhiello di cui andiamo fieri e che i clienti apprezzano. È una polizza pensata per tutti coloro che non desiderano in alcun modo vedersi sottratta la propria autosufficienza economica, ma soprattutto che vogliono mettersi al riparo da eventuali imprevisti».

Offrite condizioni particolarmente vantaggiose, studiate sulle esigenze del mondo di oggi.

«Sì, e questo è un fatto. Nel 2020 Altroconsumo ha condotto un’indagine approfondita, confrontando tante polizze simili di diverse compagnie d’assicurazione. Mettendo a confronto i servizi offerti dalla polizza, insieme ai costi ed alla semplicità di gestione, Altroconsumo ha decretato che la polizza Fianco a Fianco Long Term Care di Vittoria Assicurazioni è la migliore offerta sul mercato, con punteggi veramente lusinghieri».

Quali sono i benefici di questa polizza?

«A seguito del riconoscimento dello stato di non autosufficienza si ottiene un’integrazione del reddito a vita. Si prende anche in considerazione la possibilità che la persona perda irreversibilmente le proprie capacità mentali, a causa di demenza senile o di altre patologie, ad esempio il morbo di Alzheimer: in questo caso la polizza dà diritto alla sospensione del pagamento dei premi e alla rendita vitalizia. E poi, il pagamento è “personalizzabile”: è anche possibile effettuare piccoli versamenti mensili, in base alle proprie disponibilità».

Inoltre, il valore sociale di questa operazione non è da sottovalutare…

«Non è un segreto che i membri di una famiglia si aiutano, anche economicamente. Questo è un bene per la coesione della famiglia stessa, ma certamente non lo è dal punto di vista di una pianificazione economica efficace. Penso in particolare ai figli, spesso già adulti, che si trovano a dover far fronte alle spese mediche dei genitori anziani, oppure a dover conciliare i bisogni delle nuove generazioni, quelle dei nipoti, con quelli dei nonni. Soprattutto in questo periodo, può rappresentare una difficoltà notevole, e il rischio è di mettere solo “pezze” e non risolvere al meglio nessuno dei due scenari. Con una polizza vita invece, una volta sopraggiunta l’anzianità, non si rischierà di dover “pesare” sulle spalle dei propri cari, proprio perché si sarà già compiuto un processo di pianificazione corretta iniziato anni prima e si sarà autosufficienti, anche in caso di attriti famigliari».

Il consiglio quindi è quello di informarsi ed iniziare a pianificare il proprio futuro, anche a lungo termine, quanto prima.

«Certamente questo è il consiglio che un vero professionista in questo campo darebbe ad ognuno dei propri clienti. E l’assistenza qualificata dell’agente, in questo caso, è fondamentale per trovare una formula personalizzata ed adatta ad ognuno».