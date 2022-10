Ampio catalogo ed una lunga esperienza: tutte le Soluzioni per infissi e facciate di Sap Serramenti

Cambio di stagione, tempo di cambiamenti, non solo degli abiti nell’armadio.

E perché non farlo con un notevole risparmio, senza rinunciare all’alta qualità? Seguite i consigli di Sap Serramenti, Soluzioni per l’edilizia contemporanea.

Sconto immediato del 50%

Se si parla di infissi, la risposta è già scritta: fino al dicembre 2022 c’è l’opportunità di approfittare dello sconto immediato del 50% in fattura sull’acquisto ed installazione di infissi e persiane.

Non una detrazione fiscale quindi, ma un vero e proprio risparmio, che potete vedere immediatamente “nel portafoglio”: questo significa che potete pagare un prodotto esattamente la metà di quanto impegnereste in qualsiasi altro momento.

Potrete quindi risparmiare notevolmente sui vostri prodotti dei desideri, o ancora, puntare un po’ più in alto, visto che lo stesso budget potrà essere “raddoppiato” grazie a questa possibilità!

L’iniziativa, com’è logico, ha avuto un grandissimo successo: il consiglio più prezioso per voi quindi è quello di approfittare in fretta dello sconto! In questo modo potrete disporre di un ampio ventaglio di possibilità nella scelta dei materiali, ed assicurarvi una consegna in tempi brevi.

È importante affidarsi ai professionisti

Per essere certi di acquistare prodotti di qualità e essere seguiti dalla progettazione al post vendita con competenza e professionalità, rivolgetevi a Sap Serramenti, azienda leader dagli anni 70 per infissi e facciate.

Tantissimi i settori in cui Sap, in cinquant’anni di attività, è diventata un punto di riferimento per il territorio piacentino e non solo: facciate continue strutturali, rivestimenti in alluminio, materiali compositi, marmo e granito alleggerito, pareti attrezzate e divisorie, porte e portoni industriali e tagliafuoco, rivestimenti in Alucobond , serramenti in alluminio, alluminio legno, blindati e rei, strutture piramidali, coperture, vetrate autopulenti e antirumore.

Lo staff di Sap Serramenti è in grado di seguirvi in ogni fase della scelta, consigliandovi sulla soluzione più adatta alle vostre esigenze, proponendo anche rendering ed elaborazioni digitali, e occupandosi poi della posa in opera per garantirvi un intervento di altissima qualità. Sap Serramenti non vi abbandona nemmeno nel post vendita, offrendo manutenzione ed assistenza a tutti i propri clienti.

Innovazione ed avanguardia con Alucobond

Tra i prodotti proposti da Sap Serramenti c’è la gamma dei pannelli compositi in alluminio Alucobond, perfetti sia per le nuove costruzioni che adattabili a ristrutturazioni di immobili di qualsiasi tipo, che si tratti di abitazioni private, o aziende e strutture pubbliche.

Le caratteristiche tecniche di resistenza, sicurezza e facilità d’impiego sono quanto di meglio può proporre il settore, e l’ampia gamma di finiture nel quale può essere fornito il materiale (colori e fantasie) lo rendono un’ottima scelta per chi desidera personalizzare i propri ambienti con un design di qualità, e far sì che lo spazio che occupa rifletta al meglio i propri gusti e personalità.

Tali finiture sono in grado di valorizzare applicazioni sia per esterno che per interno come facciate, balconi, atri o portali di ingresso, grazie anche ad effetti tridimensionali.

Alucobond è in particolare utilizzato da Sap Sistemi per i rivestimenti ventilati.

Il sistema di facciata ventilata è la tecnologia di rivestimento esterno degli edifici più efficace per risolvere le problematiche di protezione da umidità ed isolamento termo-acustico.

In questo modo l’edificio sarà ottimamente protetto dagli agenti atmosferici e da sbalzi di temperatura, garantendo a chi lo abiterà maggior comfort in ogni stagione e momento della giornata. Conclude l’elenco dei vantaggi di Alucobond il fatto che sia completamente riciclabile: un punto in più a favore della sua sostenibilità.

Bellezza, sicurezza e risparmio, tutelando l’ambiente

Anche il più alto grado di comfort abitativo e il risparmio di energia, conseguenza diretta della scelta di un prodotto ben progettato, sono tra i temi più cari a Sap Sistemi, che a questi temi unisce anche una grande attenzione alla sostenibilità di interventi e proposte alla clientela.

Per ognuno dei prodotti proposti da Sap Sistemi infatti è messo in evidenza il valore “green” di queste proposte, partendo dai serramenti in alluminio a quelli in pvc, alluminio legno, fino alle facciate. Ognuna di queste proposte infatti punta alla creazione di un ambiente ideale, ottimamente equilibrato a livello termico e idrico, che renda piacevole il tempo che l’acquirente passerà all’interno degli ambienti interessati. E un ambiente così ben “organizzato” non potrà che essere un aiuto in termini di risparmio sulle bollette energetiche, dando così anche un forte impulso alla sostenibilità ambientale di quello stesso spazio.

Tra i marchi trattati, tutti di chiara fama e comprovata eccellenza, troverete Schuco, Metra, Ninz, Alucobond, Prodema, Trespa, Parklex, Aluk, Pellini, ma sarà la competenza dei tecnici di Sap Serramenti a guidarvi verso il prodotto che meglio risponderà alle vostre esigenze.

Per avere maggiori informazioni potete visitare la sede dell’azienda a Settima di Gossolengo, oppure navigare nel sito www.sapsistemi.it, così come nella pagina facebook (https://www.facebook.com/SOLUZIONIPERLINVOLUCROEDILIZIO) ed instagram (https://www.instagram.com/sapsistemi/), per scoprire tutto ciò che l’azienda mette a vostra disposizione. C’è anche un nr wattapp per eventuali richieste informative: 329.7476668

Non esitate a contattarli per una consulenza gratuita.