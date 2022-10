Poliambulatorio Igea: longevità e salute

Un ampio ventaglio di test diagnostici – Gli esami sono disponibili sia singolarmente che in pacchetti

Il poliambulatorio IGEA, in collaborazione con PTP Science Park, accreditato con il servizio socio sanitario della Regione Lombardia, offre un ampio ventaglio di esami ematochimici e test diagnostici, tradizionali e innovativi basati su metodi non invasivi. Questi sono strutturati in pacchetti specifici modellati per soddisfare le diverse esigenze dei clienti, sia in ottica preventiva che in ottica di monitoraggio nel corso di terapie e in convalescenza. Nello specifico gli esami ematochimici tradizionali disponibili sia singolarmente che strutturati in pacchetti specifici, come quello dedicato alle donne over 45 e quello relativo al post Covid.

Vi sono poi i test diagnostici della saliva, che rappresenta un possibile indicatore delle condizioni e di salute, poiché contiene le stesse biomolecole normalmente presenti nel sangue e nell’urina. Sono cinque i test della saliva per specifiche esigenze. Tra questi il test Haumea per valutare la concentrazione di cinque diversi ormoni sessuali, o quello che misura lo stress sul piano ormonale.

Disponibili infine tre pacchetti di test per le intolleranze alimentari, per rilevare le reazioni immunitarie a sostanze non tollerate dall’organismo. In base agli esiti dei test sarà possibile modificare opportunamente le abitudini alimentari anche con una dieta personalizzata.

Il trattamento – L’utilizzo dell’ipnosi

Che cos’è l’ipnosi? Come spiega il dottor Igor Graziato, psicoterapeuta presso il poliambulatorio IGEA, l’ipnosi è un trattamento basato su una solida base scientifica che permette di raggiungere un rinnovato benessere psicologico e di migliorare la performance in ambito professionale o sportivo. Le tecniche di neuroimaging consentono di osservare che cosa succede nel cervello durante una seduta di ipnosi e la ricerca scientifica ha così potuto confermare la validità di questo metodo. Ma a che cosa serve l’ipnosi? L’ipnosi evidence based viene utilizzata nel trattamento del dolore cronico, per l’insonnia, per l’ansia, per gli attacchi di panico, per le fobie specifiche, per gestire lo stress, per la dipendenza da nicotina, per le problematiche gastro-intestinali, per la nausea, per le somatizzazioni e inoltre consente di ridurre e contenere l’impatto delle vampate di calore che emergono durante la menopausa. L’ipnosi è uno stato di rilassamento profondo e questo trattamento può essere affiancato alla psicoterapia incrementandone così l’efficacia.

Fisioterapia – Recupero funzionale

Problemi articolari e mal di schiena, difficoltà a muovere la spalla e dolore al ginocchio: tutti casi in cui è bene rivolgersi ad un professionista. Il dottor Denti presso il centro IGEA, garantisce al paziente una presa in carico il più completa e corretta possibile. “Valutiamo il paziente a 360°, nella sua totalità. In particolare, studiamo il percorso specifico per ogni paziente, stimolando la capacità di recupero funzionale e fisiologico”. Tutto ciò occupandosi di recupero funzionale, problematiche dell’apparato muscoloscheletrico (sia traumatiche che postoperatorie), riabilitazione cardio-circolatoria, neurologica e cura del dolore, avvalendosi di apparecchiature elettromedicali.

Malattia emorroidaria – Una condizione frequente ma poco discussa

L’infiammazione delle emorroidi si manifesta con la malattia emorroidaria, un problema molto frequente nella nostra società di cui però solo pochi parlano apertamente. Forse perché, come spiega la dottoressa Paola Cellerino del centro IGEA, spesso si pensa di essere tra i pochi a soffrire della condizione. In realtà la patologia emorroidaria e molto frequente, con più del 75% della popolazione che avrà almeno un episodio durante la propria vita. Un consiglio per stare meglio? Studi internazionali raccomandano una dieta regolare ad alto contenuto di fibre (20-35 gr al giorno) con abbondante idratazione.