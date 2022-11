CRV – Il Presidente Ciambetti ha incontrato il Presidente Lions Club Sheehan

“Avere ospitato il Presidente mondiale dei Lions a Venezia, nella sede dell’Assemblea legislativa regionale, è per noi motivo di orgoglio e di onore, ma soprattutto è stata l’occasione per ricordare le progettualità in essere con questa associazione: con i Lions, a livello locale, infatti, abbiamo molte iniziative in atto, soprattutto a livello sociale, assistenziale e culturale, aspetto, quest’ultimo, sul quale in particolare abbiamo già avuto modo di collaborare nel recente passato. Si tratta di una realtà che coinvolge tante energie e che guarda a progetti di qualità”. Sono le parole del Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti che oggi ha accolto a Venezia, presso la sede dell’Assemblea legislativa di palazzo Ferro Fini, con la Consigliera regionale Milena Cecchetto e con il Segretario generale del Consiglio regionale Roberto Valente, il Presidente Internazionale Lions Clubs International Brian E. Sheehan, accompagnato nell’occasione da una delegazione di rappresentanti dei Lions nazionali e internazionali, e in particolare Elena Appiani, Direttore Internazionale Lions Clubs International, ed Eddi Frezza, Presidente del Consiglio dei Governatori Lions MD 108 Italy.

Lions Clubs International è la più grande organizzazione di club di servizio al mondo: oltre 1 milione e 400 mila soci, appartenenti a più di 48.000 club, operano al servizio delle comunità di 200 paesi e aree geografiche di tutto il mondo. Sin dal 1917 i Lions hanno rafforzato le comunità locali con progetti umanitari e servizi a intervento diretto, estendendo l’impatto del servizio grazie al supporto della Fondazione Lions Clubs International: l’impegno è rivolto soprattutto al campo della vista, dell’ambiente, del cancro infantile, della fame, del diabete e di altri bisogni umanitari urgenti “Per aiutare a dare una risposta ad alcune delle sfide più grandi che si affacciano all’umanità”, come è stato ricordato nel corso dell’incontro.

“Lo scopo della visita è questo – ha ricordato il Presidente Sheehan, originario di Bird Island (Minnesota, Stati Uniti), eletto alla carica durante la 104a Convention Internazionale dell’Associazione svoltasi dal 22 al 28 giugno 2022, fondatore e amministratore delegato della Rural Computer Consultants, un’azienda di sviluppo software – ovvero come possiamo lavorare insieme, e come operare laddove siamo presenti per essere in grado di affrontare i diversi bisogni. Si tratta in particolare di essere comunità: di essere comunità come primo obiettivo, e quindi di collaborare a progetti di comune interesse”.

“Con il Presidente Sheehan – ha sottolineato il Direttore Internazionale di Lions Club International Appiani – stiamo presentando i progetti in corso a favore delle nostre comunità. I progetti sono numerosi; quella di oggi è stata l’occasione per evidenziare il programma Lions Quest rivolto al mondo della scuola e al mondo giovanile, ma anche alle progettualità dei Lions nell’affrontare le problematiche connesse all’Alzheimer, alle disabilità, ai temi della sostenibilità ambientale e a tantissimi problemi che vedono le persone nel bisogno e i Lions impegnati nel cercare di rispondere a questi bisogni”.

“La visita del Presidente Sheehan per noi rappresenta un evento importantissimo – ha aggiunto Eddi Frezza, Presidente del Consiglio dei Governatori Lions MD 108 Italy – perché porta in Italia l’elemento dell’internazionalità: la sua presenza in Veneto, in particolare, offre quindi l’opportunità di metterci a confronto con le realtà istituzionali della nostra Regione”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO