Chris Di Meo lancia il Bestseller “Vivere Con Il Cuore L’Esperienza Della Vita”

Ognuno di noi vorrebbe svegliarsi ogni mattina con la piena consapevolezza di vivere la vita desiderata. Peccato che molti di noi vivono in uno stato tale di rassegnazione da non credere più nella possibilità di cambiare il corso della propria esistenza. La buona notizia è che raggiungere una qualità di vita superiore a quella attuale è possibile.

Per tutte quelle persone che desiderano realizzare pienamente se stesse, esce oggi il libro di Chris Di Meo “VIVERE CON IL CUORE L’ESPERIENZA DELLA VITA. Come Uscire Dalla Sofferenza E Realizzare Pienamente Se Stessi Grazie Al Metodo A.M.A.” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per liberarsi dalle sofferenze ingannevoli della propria mente attraverso un percorso step by step.

“La decisione di scrivere questo libro è nata dentro di me nel momento in cui sono diventato consapevole della crescita e dell’evoluzione che la mia vita ha avuto da quando ho scelto di vivere seguendo le indicazioni del mio cuore” afferma Chris Di Meo, autore del libro. “Più ci avviciniamo al nostro vero Sè e più sentiamo amore, pace, armonia e in unione con tutto ciò che ci circonda. Il risultato di tutto ciò? Iniziamo a fare le “scelte giuste” che ci conducono verso la nostra piena realizzazione”.

Secondo l’autore, siamo talmente intrappolati nella razionalità da non avere mai la possibilità di lasciarci ai sentimenti e alle intuizioni più profonde che sono connesse alla vera dimensione della vita. Non è un caso se questo libro offre proprio tutta una serie di indicazioni pratiche per passare dalla “testa” al “cuore”, dalla paura all’amore, dalla sofferenza alla gioia, da una vita piena di scarsità ad una piena di abbondanza e ricchezza.

“Il messaggio che passa da questo libro è che la nostra vera natura è la soluzione a tutte le problematiche che ci portiamo dietro durante il cammino della vita” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Come dimostra l’autore, il nostro compito in questa esistenza è quello di liberarci di tutto quello che pensiamo e crediamo di essere per poter diventare ciò che siamo veramente”.

“Ho scelto Giacomo Bruno per la concretezza e l’efficacia delle sue pubblicazioni editoriali” conclude l’autore. “Sono certo che, grazie alla Bruno Editore, tantissime persone potranno beneficiare del messaggio del mio libro”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3TLgMT2

Chris Di Meo viene definito “un artista dello spirito” da chi lo ha conosciuto e ha avuto modo di sperimentare le sue attività ed esperienze. La sua carica interiore e la sua capacità di trasferire emozioni e sensazioni che permettono di “ri-svegliare la coscienza” sono frutto di un profondo lavoro interiore che Chris sta portando avanti da oltre trent’anni. Questo percorso lo ha portato sul Sentiero Sacro del Cuore di Munay, dove ha acquisito gli insegnamenti dei popoli antichi come gli Inca del Perù, i Maya del Centro America e i Nativi del Nord America. Con più di 50 mila partecipanti ai suoi corsi è il punto di riferimento per chiunque intenda acquisire una nuova visione della vita finalizzata all’acquisizione di una coscienza superiore. È inoltre fondatore della Munay Wisdom Academy, la prima accademia della saggezza del cuore. Sito web: www.chrisdimeo.it – www.chrisdimeo.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 30 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore