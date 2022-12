RC Auto in aumento nel 2023, i consigli di Vittoria Assicurazioni

Al via a gennaio alle nuove norme del Dl Concorrenza, che rischiano di significare per le famiglie italiane una nuova stangata da 605 milioni di euro, dopo il caro-energia e l’aumento dell’inflazione dell’ultimo periodo.

Si parla del vasto mondo dei mezzi di trasporto, auto e moto in particolare: quasi tutti i nuclei famigliari posseggono almeno un’auto, ma sono molti di più quelli che hanno a disposizione più mezzi di proprietà, magari anche due o tre auto e una moto, da utilizzare nel weekend oppure nei viaggi brevi, ad esempio per recarsi a scuola. È quindi un problema comune, da analizzare e con cui fare i conti, anche pianificando il futuro stesso dell’intera famiglia.

Ne parliamo con Giacomo Torri di Vittoria Assicurazioni, agenzia di Fiorenzuola d’Arda, vero e proprio punto di riferimento per il territorio per ciò che riguarda il settore assicurativo.

Gli italiani sono attaccati alla necessità di avere a disposizione un’auto?

«Un sondaggio di qualche anno fa ha raccolto stime quasi plebiscitarie in questo senso: ben il 97% degli intervistati affermava che possedere un proprio mezzo rappresenta una necessità, e per il 92% era anche una questione di sentirsi liberi. Il report ha fatto emergere che il 93% delle famiglie italiane possiede quindi almeno un veicolo a motore: parliamo di 24,4 milioni di famiglie, un numero davvero interessante.

Parliamo dell’annata 2021: com’è il panorama del ramo assicurativo dei motori?

«Le stime dell’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, parlano di poco più di 43 milioni di veicoli assicurati, di cui 32,5 milioni sono autovetture. I premi complessivi per le auto ammontano a 9.789 milioni di euro, mentre per i motocicli si parla di 700 milioni di euro».

E i rialzi previsti? Di cosa stiamo parlando nello specifico?

«Gli aumenti, come già detto, sono generali, non riguardano solo il settore delle assicurazioni, ma soprattutto non inizieranno da gennaio: basti pensare che un osservatorio assicurativo ha attestato che il premio RC Auto di novembre si è attestato sui 368,9 euro, in crescita dell’1,8% rispetto al mese precedente e del 10% rispetto a novembre del 2021. Questo si aggiunge ai costi per le riparazioni, in caso di sinistro stradale: i prezzi delle materie prime e quindi dei pezzi di ricambio sono sempre più alti, e si allungano persino i tempi di consegna. Federcarrozzieri sottolinea poi come la crisi delle materie prime e della componentistica abbia aumentato le difficoltà di approvvigionamento di ricambi e materiali, dilatando i tempi di attesa a danno degli automobilisti, che crescono fino al +20 per cento rispetto allo scorso anno».

Come ci si tutela di fronte ad una situazione simile?

«Affidarsi ad un’agenzia di assicurazioni seria e competente è il primissimo passo da compiere per far sì che la situazione sia gestita in modo ottimale. Vittoria Assicurazioni propone diverse soluzioni per gli automobilisti, e in genere chi possiede un automezzo e vuole tutelarsi. Le polizze sono personalizzabili secondo le esigenze di ognuno, in modo che ogni necessità abbia una risposta certa e che si adatti al singolo cliente».

Cosa propone Vittoria Assicurazioni in questo campo?

«Si va dalla classica RC Auto fino all’assicurazione viaggi, passando per i motocicli, i camper, i natanti. Il tutto adattato secondo ciò che il cliente pone come priorità: a questo proposito, è davvero importante trovarsi di fronte un professionista, un agente che sappia trattare al meglio la materia e sappia capire le reali esigenze di ogni persona, perché possa proporre un contratto che risponda nel migliore dei modi possibili alle sue richieste. La competenza per noi è al primo posto, la professionalità dello staff è la migliore garanzia di un servizio d’eccellenza. E questa è una sicurezza per chi si rivolge al team di Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola».