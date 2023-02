Ecoincentivi, il tempo sta per scadere: da Autoingros tante opportunità green

Anche dal mondo delle auto arrivano incentivi e proposte per pensare ad una mobilità più “green”: sono infatti ancora disponibili gli ecobonus di gennaio validi per la rottamazione e l’acquisto di una macchina ad alimentazione più pulita.

Ancora, ma non per molto: si avvicina infatti il termine per l’accesso ai bonus.

Per acquistare un’auto approfittando di un considerevole risparmio sul prezzo di listino, un punto di riferimento sicuro è Autoingros Piacenza, “ramo” del gruppo nato a Torino e da ormai quattro anni una presenza nota e fidata per i piacentini.

Scegliete l’auto perfetta per voi

Presso la sede di via Maculani 42 è possibile scegliere tra tante vetture interessate dagli incentivi, dalle ibride alle elettriche, diverse tra loro e adatte (e adattabili) alle necessità e ai gusti di ogni cliente.

Facciamo un esempio, prendendo in esame una Fiat Panda ibrida, un’auto tra le più apprezzate da sempre, particolarmente adatta al contesto cittadino per dimensioni ridotte e comodità di utilizzo.

Grazie agli incentivi ancora attualmente disponibili, e alle promozioni proposte dalla stessa concessionaria Autoingros, è possibile ottenere un’autovettura a soli 9.900 euro, una cifra decisamente allettante, ancora più visto che in questo prezzo sono compresi cura del veicolo, assistenza ed assicurazione.

Una consulenza “ad hoc”: ecco l’auto perfetta per voi

Per approfittare delle opportunità a vostra disposizione, recatevi da Autoingros.

La concessionaria in via Maculani 42 offre alla propria clientela un servizio completo di altissimo livello, pre e post vendita, oltre ad un’ampia offerta di autovetture, dai modelli più recenti alle auto usate o chilometro zero, fino ai veicoli commerciali.

Prestigiosi i marchi presenti nello showroom: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Abarth, Honda, veicoli commerciali Fiat Professional.

L’assistenza di uno staff professionale

I professionisti di Autoingros si occuperanno di accompagnarvi ed assistervi durante la visita allo showroom, rispondendo alle vostre domande e consigliandovi sulle soluzioni più adatte alle vostre esigenze.

Oltre ad affidarvi alla consulenza professionale dello staff, potete anche effettuare dei test drive prima dell’acquisto, e ricevere tutte le informazioni utili sui vantaggi a vostra disposizione.

Non manca l’assistenza post vendita, competitiva e apprezzata dai tanti clienti che negli anni hanno scelto di affidarsi ad Autoingros. L’officina interna è efficiente, fornitissima, e gli specialisti che qui lavorano sono a disposizione dei clienti per concordare insieme il momento migliore per effettuare gli interventi necessari.

Contatti

Per maggiori informazioni, per rimanere aggiornati non solo sui “nuovi arrivi” ma anche sulle novità in merito a finanziamenti, promozioni ed eventi speciali, seguite i profili Facebook e Instagram del Gruppo Autoingros.

È possibile contattare Autoingros Piacenza anche al numero 0523-073264 oppure all’indirizzo mail [email protected]