Metronotte Vigilanza, numeri ancora in crescita

Non si arresta la crescita di Metronotte Piacenza, che anche nel 2022 chiude bilanci e resoconti annuali con dei notevoli segni “più” sul registro delle proprie attività: +3,2% di eventi gestiti dalla centrale operativa, +8,6% di eventi operativi, +5,4% soccorsi a persone e +4,3% soccorsi per incidenti stradali, +40 nuovi contratti siglati al mese.

E poi oltre 400 dipendenti, 100 pattuglie operative sul territorio, due sedi (a Piacenza e a Parma) e un raggio d’azione che si estende fino a Lodi, Pavia e Cremona.

Numeri che abbracciano ogni “ramo” dell’attività dell’Istituto di Vigilanza: l’attività del Gruppo spazia dagli interventi delle pattuglie ai servizi di allarme per edifici e abitazioni, dalla protezione di beni e persone fino a quella dei dati online.

«Siamo orgogliosi della nostra attività e dei servizi che proponiamo, i clienti si dimostrano soddisfatti e questo è l’aspetto che più ci sta a cuore. Siamo vicini al territorio e alle sue realtà, e puntiamo da sempre su una formazione d’eccellenza e sul continuo aggiornamento non solo dei nostri agenti, ma anche dei nostri sistemi e tecnologie, per essere sempre pronti a rispondere alle necessità di chi ci chiede aiuto» illustra Massimiliano Bengalli, uno dei soci fondatori di Metronotte Vigilanza.

E a chi chiede aiuto Metronotte Vigilanza è in grado di rispondere prontamente, non solo con una gamma di servizi sempre più ampia e che copre ogni aspetto della sicurezza di persone e beni, ma con personale pronto ad intervenire velocemente e con gli strumenti più adatti.

«È importante prevenire per quanto possibile, ma non solo. Ciò che è fondamentale è ciò che succede “dopo”: gli allarmi scattano, ma è raro che i ladri e i malintenzionati fuggano immediatamente. Ecco che diventa fondamentale la velocità dell’intervento, la prontezza degli agenti, la loro professionalità e preparazione e anche la capillarità sul territorio. Noi garantiamo un’operatività 24 ore su 24, festivi e periodo estivo compresi: in questo modo riusciamo ad essere presenti dove i nostri clienti hanno bisogno, e rispondere in modo celere ed efficiente alle situazioni di pericolo o difficoltà».

Un impegno da svolgere con la massima attenzione e professionalità, rivolto sia a privati che aziende e attività commerciali, che pubbliche amministrazioni.

Fondamentale anche la vicinanza alle realtà locali: da sempre Metronotte Vigilanza fa parte della rete piacentina Primogenita Assistenza, e supporta diverse realtà sportive e benefiche nelle loro attività, oltre ad essere presente alle manifestazioni più importanti per mostrare il proprio supporto alla comunità e garantirne la sicurezza.

Sul sito web dell’Istituto (www.metronottevigilanza.it/) è possibile scorrere tutte le possibilità che Metronotte Vigilanza è in grado di offrire ai propri clienti.

Con Lasatron allarmi, pronto intervento e videosorveglianza

Un’azienda che da più di trent’anni rappresenta un punto di riferimento fondamentale sul territorio piacentino, e che qui ha saputo portare una nuova tecnologia e un nuovo modo di pensare alla propria protezione: ecco Lasatron, prima realtà locale a muoversi nel settore degli impianti di allarme, antifurto e videosorveglianza in ambito civile e industriale.

Nel luglio 2021 Lasatron è stata acquisita al 100% da Metronotte Vigilanza. «Siamo fieri di aver portato all’interno del nostro Gruppo un nome così qualificato e dalla grande esperienza e reputazione sul territorio» spiega Bengalli.

Un “matrimonio” ben più che riuscito, vista la comunione di intenti delle due realtà ed il perfetto “incastro” di competenze.

È l’altissima tecnologia, guidata dall’esperienza e dalla professionalità dello staff, il vero punto di forza di Lasatron: una tecnologia in continuo sviluppo, sempre più rispondente ai bisogni della clientela, in grado di offrire soluzioni concrete ai bisogni di persone, aziende ed enti pubblici.

Una tecnologia all’avanguardia che offre un supporto ottimale alle attività di sorveglianza, e successivo intervento, agli agenti di Metronotte.

Le opportunità offerte da Metronotte Vigilanza e Lasatron sono numerose: si va dalla progettazione, realizzazione e installazione di impianti d’allarme e videosorveglianza fino al servizio “full service”, che prevede il comodato per l’impianto, comprensivo di manutenzione, a fronte si un canone mensile, senza quindi l’investimento iniziale.

Non manca ovviamente la comoda ed efficiente teleassistenza per gli impianti, ma il vero valore aggiunto è la collaborazione con le pattuglie di Metronotte, che assicurano un servizio di vigilanza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e il pronto intervento in caso di necessità.

E c’è di più, perché Lasatron si occupa anche di progettare e realizzare l’automazione necessaria a cancelli, basculanti e varchi, sempre in ottica di massima sicurezza: anche per questo tra i servizi sono incluse manutenzione e messa a norma di questi sistemi, per assicurarne il corretto funzionamento.

Visitate il sito www.antifurtolasatron.it per approfondire tutti i servizi a vostra disposizione.

Sicuri anche online grazie alle attività di Cyber Security Italia

È di pochissimi giorni fa la notizia dell’attacco hacker che ha messo in ginocchio l’Italia, come pure gran parte dei Paesi europei.

Sicurezza e crimine, oggi più che mai, corrono tra le maglie del web: è l’informatica la migliore arma a disposizione di chi vuole commettere un furto o un danno. Ma la stessa arma, se utilizzata da professionisti, è lo scudo contro il quale i cyber criminali si scontrano e, spesso e volentieri, perdono.

Anche Metronotte Vigilanza, leggendo in anticipo i bisogni della propria clientela, da anni è impegnata sul fronte della cybersicurezza.

In particolare ad occuparsi di questo settore così ampio e in continua evoluzione è Cyber Security Italia, il “ramo” del gruppo specializzato proprio nella sicurezza informatica.

«C’è poca consapevolezza di quanto curarsi della propria sicurezza sul web sia importante, e non solo nell’immediato, ma pensando ad eventuali danni che possono protrarsi nel tempo» commenta ancora Massimiliano Bengalli.

Perché proprio come nella protezione della propria casa, non è necessario proteggere solo le mura perimetrali e gli accessi, ma anche tutto ciò che sta all’interno, e intervenire prontamente una volta accertata l’intrusione.

«È proprio questa la metafora che meglio può spiegare il nostro operato: i firewall e gli antivirus che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere e installare sui nostri device sono come le porte blindate di una casa, importanti ma non sufficienti. Serve oggi una sicurezza attiva, un intervento specifico e messo in atto da professionisti che conoscono la materia per assicurare una vera protezione, per rilevare e anticipare i problemi e provvedere alla loro soluzione. Tra l’altro c’è da sottolineare che un criminale informatico, a differenza di un “ladro comune”, potrebbe anche compiere atti vandalici, fatti solo per il gusto di poterlo fare, cosa che succede molto raramente in un contesto reale».

È cambiato anche il profilo di chi si muove sul web per compiere atti fuori legge. È ancora Bengalli a definirlo: «Il numero degli attacchi è in continuo aumento, e l’età media di hacker e affini continua ad abbassarsi. Parlo dei “nativi digitali”, i ragazzi che sanno muoversi quasi istintivamente online. E allora anche i nostri strumenti devono essere sempre più all’avanguardia, ed è proprio con questa idea che si muove Cyber Security Italia, offrendo una gamma di servizi completa per proteggere i dati e l’esperienza online dei propri clienti, tutelandone tutto il percorso in rete, siano essi privati o aziende».

Per conoscere tutti i servizi messi a vostra disposizione da Cyber Security Italia, visitate il sito www.cybersecurity-italia.it.