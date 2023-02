CRV – Quarta commissione ascolta Referente sicurezza dell’Ufficio scolastico regionale

La Quarta commissione consiliare permanente, presieduta da Andrea Zanoni (Pd), vicepresidente Roberto Bet (Lega/LV), ha ospitato in audizione la dott.ssa Carolina Carbone, Referente della sicurezza dell’Ufficio scolastico regionale del Veneto, in ordine alla sicurezza nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, in particolare sulle Linee di indirizzo per aziende/enti che ospitano gli studenti.

La dott.ssa Carbone, nel suo intervento, ha spiegato la portata delle Linee di indirizzo, utili strumenti per analizzare i rischi legati all’esperienza di alternanza scuola- lavoro, al fine di garantire la sicurezza degli studenti, equiparati dalla legge ai lavoratori.

Un aspetto importante evidenziato dalla dott.ssa Carbone è quello legato alla formazione degli studenti, in carico al soggetto ospitante, che andrà a integrare la normale attività formativa scolastica. Importante è anche l’obbligatorietà dell’addestramento degli studenti che dovranno utilizzare determinate attrezzature, sempre a carico del soggetto ospitante. Dovrà essere altresì garantita la sorveglianza sanitaria, in capo al medico competente del soggetto ospitante. Nell’ambito della convenzione stipulata tra scuola e azienda, dovrà essere specificata la natura delle attività che lo studente andrà a svolgere, per analizzarne i rischi, e dovrà essere individuata una figura, adeguatamente formata per affiancare lo studente stesso e capace di relazionarsi con il tutor.

Nell’ambito delle Linee- guida, è previsto che la scuola fornisca al soggetto ospitante indicazioni relative alla eventuale presenza di studenti diversamente abili o che necessitino della somministrazione di farmaci salva- vita.

L’eventuale sopralluogo della scuola in azienda verrà fatto da un docente adeguatamente formato, senza tuttavia interferire sulla normale attività del soggetto ospitante.

È stato poi audito il dott. Michele Mongillo, della Direzione regionale Prevenzione e Sanità Pubblica, che ha inquadrato il contesto nell’ambito del quale sono state prodotte le Linee -guida per l’alternanza scuola- lavoro. Le Linee- guida sono strumenti utili, per scuole e aziende, al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti.

Il dott. Mongillo ha anche informato che a breve verranno aggiornate le Linee – guida per garantire la sicurezza degli studenti con disabilità.

A margine della seduta, tra i prossimi temi che saranno oggetto di approfondimento da parte della commissione, è stato individuato quello legato alle conseguenze determinate dalla tempesta Vaia.

