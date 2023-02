CRV – Quinta commissione: confronto con l’assessore su liste di attesa

Sulle liste di attesa e il piano veneto per recuperare il post Covid la commissione Sanità, presieduta da Sonia Brescacin (Lega-Lv), ha incontrato l’assessore alla sanità Manuela Lanzarin. I dati presentati hanno evidenziato che nella specialistica ambulatoriale il sistema sanitario pubblico, a tre anni dall’esplosione della pandemia, ha recuperato l’84 per cento delle 450 mila prenotazioni in attesa e il 77% dei ricoveri ospedalieri.

Le domande di approfondimento dei consiglieri si sono concentrate sul conteggio delle prestazioni offerte in regime di libera professione e sul monitoraggio dei cosiddetti ‘drop out’ cioè chi rinuncia ad aspettare la prestazione nel regime pubblico e si rivolge al privato e sull’extra budget riservato al recupero delle liste di attesa. Tra le criticità segnalate dai consiglieri, la difficoltà dei cittadini di avere risposta in tempi brevi dal Cup, le prestazioni erogate in sedi lontane che penalizzano soprattutto gli anziani e i malati oncologici, la scarsa flessibilità negli orari di erogazione delle prestazioni diagnostiche e ambulatoriali, i tempi di attesa per le prime visite oculistiche, ortopediche e dermatologiche e per gli esami radiologici, il differenziale tra prestazioni prescritte e prestazioni effettivamente erogate, la difficoltà di monitorare i numeri effettivi delle attese sospese, cioè ‘in galleggiamento’.

