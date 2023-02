Volkswagen ID. Buzz, prova su strada: promosso a pieni voti anche sui social

Partire alla scoperta di un territorio, anche il proprio territorio, ma farlo in modo green, pulito, in modo da non rovinare e disturbare l’ambiente che si visita.

Impossibile? Non lo è più grazie alle innovazioni tecnologiche introdotte nel mondo dell’automotive.

Volkswagen ha ripensato alla propria storia, decisa a renderla attuale: è nato così ID. Buzz, il nuovo van della casa madre tedesca, dalle linee ispirate al leggendario Bulli e dalla tecnologia intelligente, moderna, futuristica.

Completamente elettrico, è il mezzo perfetto non solo per muoversi con la famiglia, ma per spaziare verso avventure nuove e mai provate prima d’ora.

Proprio pensando a questa attitudine e alla forte personalità del van Bossoni Automobili ha pensato ad una promozione diversa dal solito, frizzante, con due testimonial d’eccezione.

Loro sono Federico Romanello e Mina Pixelheart. Il primo è un microinfluencer che ha raccolto attorno a se e ai suoi post una cerchia di fedelissimi appassionati di viaggi, interessati in particolare alle esperienze più bizzarre e ad uno stile di vita in sintonia con la natura.

Mina invece è una virtual traveller: il suo profilo è aperto da poco, e ha deciso di incominciare i suoi viaggi proprio a bordo dell’ID. Buzz di Bossoni Automobili, scoprendo tappa dopo tappa il territorio.

Fede e Mina sono partiti il 31 gennaio e in pochi giorni hanno viaggiato tra le province di Cremona, Mantova, Piacenza e Brescia, visitandone i luoghi più spettacolari, i monumenti più caratteristici, e gustandone le specialità, documentando tutto con decine di foto sui propri profili.

Il terzo “compagno di viaggio” è stato proprio l’ID. Buzz dal colore arancione che li ha trasportati in questo originale viaggio, molto più che un mezzo di trasporto.

Un veicolo che per entrambi ha significato un modo molto particolare di viaggiare, oltre che comodissimo, come si evince dai loro post che testimoniano l’esperienza!

Per Fede il connubio tra ecocompatibilità e grandi spazi interni in cui poter sistemare tutta l’attrezzatura possibile, compagni di viaggio compresi, si è dimostrato vincente. Per Mina, “ragazza del futuro”, l’avanguardia tecnologica di ID. Buzz non poteva non essere un plus irrinunciabile ai propri viaggi.

Ed ecco allora il tour a bordo del van di Volkswagen: prima Cremona, con la sua bella Piazza Stradivari, per passare poi a Piacenza e alla sua provincia, facendo tappa in particolare a Castell’Arquato e nelle campagne circostanti. Tra l’altro, grazie al suo motore elettrico, il van ID. Buzz è il mezzo perfetto per godersi i bellissimi paesaggi di questo territorio in tranquillità e senza “disturbare” flora e fauna locale! Per concludere il tour non poteva mancare un giretto al Castello di Padernello, nel bresciano, e poi ancora Mantova, tra le vie del centro e all’affascinante Palazzo Te.

Il tutto “condito” dalla costante e rassicurante presenza del Volkswagen ID. Buzz: elettrico, dalle prestazioni eccezionali, offre un’esperienza di guida unica sia in termini di sicurezza che di comfort, senza dimenticare che tutto questo si sviluppa in una cornice di ecosostenibilità, con zero emissioni, sempre più importante al giorno d’oggi. E, tenendo d’occhio le storie degli influencer, scoprirete che è anche perfetto per schiacciare un pisolino tra un’avventura e l’altra!

La campagna di Bossoni Automobili per il lancio del Volkswagen ID. Buzz è un modo innovativo per promuovere il van, mettendone in luce le prestazioni ottimali e la semplicità di utilizzo, portandolo più vicino ai suoi veri e propri utilizzatori: le interazioni nei post dei due testimonial infatti hanno dimostrato l’interesse dei follower e l’apprezzamento per questo modo di dimostrare le caratteristiche del veicolo.

Per vedere l’ID. Buzz all’opera e leggere l’esperienza di prima mano di Fede e Mina, scorrete i post dei profili Instagram @fede_romanello, @mina_pixelheart e @bossoni_automobili.

