World Baseball Classic 2023: l’Italia è in viaggio verso Taiwan

E’ stata una settimana di intenso lavoro sotto il sole dell’Arizona, più precisamente a Scottsdale, per il gruppo di Italia Baseball pronto ad affrontare il World Baseball Classic 2023. La Nazionale azzurra è partita nella scorsa serata americana per raggiungere l’aeroporto di Taipei, causa fuso orario, venerdì 3 e nella località di Taichung, dopo altri allenamenti e due amichevoli, partirà il countdown che si concluderà giovedì 9 marzo, quando alle ore 19 (mezzogiorno in Italia) l’Italia scenderà in campo contro Cuba per la prima partita del suo World Baseball Classic.

Al termine della settimana in Arizona ha parlato il manager Mike Piazza: “Sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto e di quello che ho visto qui. Voglio ringraziare la Notre Dame Preparatory High School per l’ospitalità e il supporto impeccabili”

Sulla squadra ha aggiunto: “Qui il gruppo è fatto di grandi persone, oltre che di ottimi giocatori e coach e l’ambiante è veramente straordinario. Tutta la squadra è entusiasta per questa esperienza e per quello che ci aspetta a Taiwan e questo entusiasmo vogliamo portarlo sul campo, per noi e per quello che significa per tutto il baseball italiano”.

L’Italia per il World Baseball Classic

Italia Baseball è inserita nel girone A assieme a Cuba, Cina Taipei, Panama e Regno dei Paesi Bassi e si presenta alla sfida con un roster che comprende un mix di giovani emergenti, di giocatori in cerca di riscatto e di veterani del baseball professionistico, tutti pronti ad onorare al meglio le loro origini italiane.

A guidare la formazione azzurra ci sarà Mike Piazza, alla sua seconda esperienza internazionale da manager di Italia Baseball dopo la medaglia di bronzo ottenuta all’Europeo 2021. Al suo fianco ci saranno Blake Butera (bench coach), Chris Denorfia (hitting coach), Jack Santora (infield coach), Mike Borzello (pitching coach), Michele Gerali (outfield coach), Jason Simontacchi (bullpen coach) e Joe Hsu.

No. Cognome Nome/i Ruolo Tiro (R/L) Data di nascita (mm/dd/yyyy) 1 AIELLO VINCENZO RHP Right 06/08/94 2 ALBANESE GLENN STEVEN RHP Right 10/22/98 3 BASSANI ALEX RHP Right 11/25/90 4 BIAGINI JOSEPH CARLO RHP Right 05/29/90 5 BOCCHI MATTEO RHP Right 07/19/96 6 CASTELLANI RYAN MICHAEL RHP Right 04/01/96 7 DA SILVA TIAGO FELIPE RHP Right 03/28/85 8 DELUZIO BENJAMIN AMADEO OF Right 08/09/94 9 ERCOLANI ALESSANDRO RHP Right 04/20/04 10 FESTA MATTHEW JOSEPH RHP Right 03/11/93 11 FLETCHER DAVID OWEN IF Right 05/31/94 12 FLETCHER DOMINIC PAUL OF Right 09/02/97 13 FRELICK SALVATORE MICHAEL OF Right 04/19/00 14 FRISCIA VITO JOSEPH C/OF Right 12/19/96 15 GARCIA ROBEL ESTIWAL IF Right 03/28/93 16 GAVIGLIO SAMUEL JOSEPH RHP Right 05/22/90 17 HARVEY MATTHEW EDWARD RHP Right 03/27/89 18 LASORSA JOSEPH PETER LHP Left 04/29/98 19 LOPEZ NICHOLAS PAUL IF Right 03/13/95 20 LORENZINI BRAXTON RYAN RHP Right 05/04/95 21 MARCIANO JOSEPH JAMES LHP Left 01/11/95 22 MARCONI BRIAN AUSTIN LHP Left 05/09/97 23 MASTROBUONI MILES JAMES IF/OF Right 10/31/95 24 MINEO ALBERTO C Right 07/23/94 25 MIROGLIO DOMINIC OKUN C Right 03/10/95 26 NITTOLI MICHAEL VINCENT RHP Right 11/11/90 27 PALLANTE NEIL ANDRE RHP Right 09/18/98 28 PASQUANTINO VINCENT JOSEPH IF Left 10/10/97 29 PASSANTINO JEFFREY RHP Right 09/24/95 30 PINAZZI NICOLO’ LHP Left 10/25/99 31 SCOTTI CLAUDIO RHP Right 07/08/98 32 STUMPO MITCHELL ANTHONY RHP Right 06/17/96 33 SULLIVAN BRETT CHARLES C Right 02/22/94 34 VALENTE JOHN MARCO IF Right 06/23/95 35 VASSALOTTI MICHELE ANTONIO RHP Right 02/08/00 36 WOODS STEPHEN HUGO RHP Right 06/10/95

IL CALENDARIO DELLA PRIMA FASE

Giovedì 9 marzo 2023: Italia – Cuba (alle ore 12 italiane, alle ore 19 locali)

Venerdì 10 marzo 2023: Italia – Cina Taipei (alle ore 12 italiane, alle ore 19 locali)

Sabato 11 marzo 2023: Panama – Italia (alle ore 5 italiane, alle ore 12 locali)

Domenica 12 marzo 2023: Regno dei Paesi Bassi – Italia (alle ore 12 italiane, alle ore 19 locali)

LA FORMULA

Le prime due formazioni del girone accederanno alla seconda fase che si giocherà al Tokyo Dome (Tokyo, Giappone).

I quarti di finale si svolgeranno a Tokyo (15-16 marzo) con le prime dei gironi A e B e Miami (17-18 marzo), con le regine dei gruppi C e D. Dal 19 al 21 marzo semifinali e finali al LoanDepot Park di Miami, che avrà un primato: sarà il primo impianto a ospitare le tre fasi in un’unica edizione.

LA STORIA DEL WORLD BASEBALL CLASSIC

Il World Baseball Classic, giunto alla sua quinta edizione e riconosciuto dalla WBSC come Campionato Mondiale di baseball, vedrà per la prima volta la partecipazione di 20 nazioni, 10 provenienti dalle Americhe, 4 dall’Asia, 1 dall’Oceania e 5 dall’Europa. L’Italia ha preso parte a tutti i Classic, qualificandosi alla seconda fase nel 2013 e sfiorando la qualificazione alla seconda fase nel 2017, quando il Venezuela sconfisse gli azzurri nello spareggio per 4-3.

Nel 2023, la nazionale azzurra sarà guidata dal manager, nonchè membro della National Baseball Hall of Fame, Mike Piazza e per la prima volta sarà coinvolta in un girone della prima fase in Asia, per la precisione al Taichung International Baseball Stadium nella località situata al centro dell’isola di Taiwan.

Gli Stati Uniti sono i campioni in carica grazie al successo nel 2017 ottenuto in finale contro Portorico. Nel novero delle nazioni vincenti al World Baseball Classic figurano anche la Repubblica Dominicana (2013) e il Giappone (2 volte, nel 2006 e 2009).

