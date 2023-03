World Baseball Classic al via: Italia alla sfida del girone A

Il quinto World Baseball Classic è alle porte. Il fermento di Taichung (Taiwan) accompagna Italia Baseball nell’intensa preparazione per il girone A, composto da Cina Taipei, Regno dei Paesi Bassi, Cuba e Panama, dal quale avanzeranno ai quarti di Tokio le prime due classificate.

Proprio il girone A sarà il primo raggruppamento del Mondiale a prendere il via mercoledì 8 marzo con il doppio match Regno dei Paesi Bassi – Cuba (ore 5 italiane) e Cina Taipei – Panama (ore 12 italiane).

Gli azzurri, per la prima volta impegnati fuori dal continente americano nella fase inaugurale della rassegna iridata, affronteranno invece una giornata di allenamento in più sul campo dell’Università di Taichung, per affinare gli ultimi dettagli e dare ritmo a tutti i giocatori in vista dell’esordio con Cuba all’Intercontinental Stadium di Taichung che avverrà giovedì 9 marzo. Il partente azzurro sarà reso noto contro Cuba entro le 24 ore precedenti alla partita.

La squadra è reduce da due amichevoli giocate a DouLiu: un pareggio per 3-3 in 7 riprese con i Wei Chuan Dragons, in cui la difesa ha retto per 6 riprese una prestazione sottotono dell’attacco, e un successo netto per 10-1 sugli Uni Lions, nel quale l’Italia ha trovato continuità e fiducia. Due test per mettere a punto i primi meccanismi di gioco per una squadra che però già dal ritiro di Scottsdale, anche alla luce della Mission Classic di novembre scorso in Italia, ha dato la sensazione di essere unita. “Abbiamo giocato contro squadre di qualità in questi primi giorni di preparazione e sono soddisfatto del fatto che i ragazzi, nonostante le difficoltà legate al viaggio, sono arrivati in buona forma e l’atmosfera è quella giusta per fare bene” ha dichiarato il manager di Italia Baseball Mike Piazza.

In una prima fase molto compressa, con 4 partite in 4 giorni, l’elemento dell’alchimia di gruppo si aggiunge alla semplice condizione di forma che, in uno sport fatto di fisiologici alti e bassi come il baseball, può variare da una settimana all’altra.

“Abbiamo un gruppo di giocatori che non vede l’ora di rappresentare l’Italia: sanno che non sarà facile e che dovranno farsi trovare pronti per 4 partite in giorni consecutivi” aggiunge Piazza. “Dovremo dimostrare di essere squadra sin da subito, riducendo al minimo ogni errore e capitalizzando sulle opportunità che avremo, con un occhio di riguardo alla salute dei giocatori che sicuramente è fondamentale”.

La competizione sarà senza dubbio agguerrita, a partire da Cuba, che si presenta ai nastri di partenza in fiducia, con gli storici rivali dell’Olanda, i padroni di casa di Taiwan e l’outsider Panama. “Tutte le squadre di questo girone sono ben strutturate, con esperienze importanti ai massimi livelli. Sappiamo che, nonostante non ci sia una enorme attenzione mediatica su questo girone, sarà uno dei gironi più equilibrati. Avremo bisogno di costanza, di giocatori pronti, di flessibilità e anche un po’ di fortuna per ottenere il massimo e passare il turno” conclude lo skipper azzurro, che nella giornata di martedì è stato tra i tre protagonisti di una conferenza stampa allo stadio intercontinentale di Taichung assieme agli altri due Hall of Famer presenti a Taiwan: Bert Blyleven (pitching coach dell’Olanda) e Mariano Rivera (Panama, che farà il primo lancio della partita tra Cina Taipei e Panama mercoledì).

APPROFONDIMENTO: LE AVVERSARIE DELL’ITALIA

Va ricordato che le partite del Classic si giocheranno a 9 inning, senza i cambiamenti regolamentari introdotti dalla MLB nel 2023 come il pitch clock. Ci sarà la consueta mercy rule (fine della partita anticipata al quinto inning con 15 punti di differenza e al settimo con 10 punti di differenza) e con il limite di utilizzo dei lanciatori sia per numero di lanci nella singola partita sia per giorni consecutivi di utilizzo (non più di 2). In questo senso, saranno partite, come confermato da Piazza, che possono cambiare nell’andamento e nei protagonisti, in cui la profondità delle formazioni viene messa duramente alla prova.

IL ROSTER DELL’ITALIA

Con gli ingressi in squadra da domenica di Glenn Albanese Jr. e Matteo Bocchi al posto di Nick Fanti e Vin Timpanelli, il roster azzurro per la prima fase a Taipei è così composto:

Lanciatori: Glenn Albanese Jr, Alex Bassani, Joe Biagini, Matteo Bocchi, Ryan Castellani, Matt Festa, Sam Gaviglio, Matt Harvey, Joe LaSorsa, Braxton Lorenzini, Joey Marciano, Vinny Nittoli, Andre Pallante, Nicolò Pinazzi, Claudio Scotti, Mitchell Stumpo, Michele Vassalotti, Stephen Woods Jr.

Ricevitori: Brett Sullivan, Vito Friscia, Alberto Mineo, Dominic Miroglio

Interni: David Fletcher, Robel Garcia, Miles Mastrobuoni, Vinnie Pasquantino, Nicky Lopez, John Valente

Esterni: Ben DeLuzio, Dominic Fletcher, Sal Frelick

Staff: Mike Piazza (manager), Blake Butera (bench), Michael Borzello (pitching), Jack Santora (first base), Chris Denorfia (third base), Jason Simontacchi (bullpen), Michele Gerali (outfield coach), Joe Hsu (coach).

IL CALENDARIO DELL’ITALIA (orari italiani)

Italia – Cuba (giovedì 9/3) ore 12:00, diretta su Sky Sport Uno (ch. 201) e Sky Sport Arena (ch. 204)

Italia – Taipei (venerdì 10/3) ore 12:00, diretta su Sky Sport Uno (ch. 201) e Sky Sport Arena (ch. 204)

Panama – Italia (sabato 11/3) ore 05:00, diretta su Sky Sport Uno (ch. 201) e Sky Sport Arena (ch. 204)

Olanda – Italia (domenica 12/3): ore 12:00, diretta su Sky Sport Uno (ch. 201), Sky Sport Arena (ch. 204) e Sky Sport 256

Su Sky Sport, con il ritorno di Faso a impreziosire il commento dei telecronisti Danilo Freri, Michele Gallerani e Roberto Gotta, saranno trasmesse tutte le partite dell’Italia nel caso in cui la compagine azzurra superasse il girone, accedendo dunque ai quarti di finale. Oltre alle partite dell’Italia, saranno garantite le trasmissioni delle semifinali (in scena il 19-20 marzo a Miami) e della finale (21 marzo, a Miami).

Le partite saranno visibili anche su Now, servizio in streaming a pagamento di Sky, acquistando il Pass Sport.

TUTTI GLI ORARI DELLE PARTITE DEL WORLD BASEBALL CLASSIC

LA PAGINA DEDICATA AL WORLD BASEBALL CLASSIC

Nella foto (IABF): Mike Piazza intervistato sul diamante dell’Intercontinental Stadium

