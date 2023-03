CRV – Ciambetti: “In Consiglio si viene a lavorare per i Veneti”

“In Consiglio veniamo a lavorare per i veneti e non sono ammessi comportamenti e atteggiamenti non consoni con il nostro ruolo e la funzione che siamo chiamati a svolgere” Così il presidente Ciambetti al termine della seduta segreta che ha portato alla censura del consigliere Joe Formaggio. “Non avrei mai pensato di presiedere una seduta di questo tipo e devo sottolineare che tutti gli interventi e approfondimenti sono stati sviluppati nel segno della tutela della nostra istituzione”

