CRV – Il Consiglio ha ricordato Silvano Vernizzi con un minuto di silenzio

In apertura dei lavori pubblici dell’assemblea legislativa veneta il presidente Ciambetti ha ricordato la “figura di Silvano Vernizzi, leale e capace dirigente pubblico al servizio delle Istituzioni, ingegnere di vaglia, amministratore delegato e direttore generale di Veneto Strade Spa, – ha detto Ciambetti – Ho avuto la fortuna di conoscerlo e dì lavorare con lui sin dalla metà degli anni Novanta e poi di collaborare anche per la stesura dello Statuto di Veneto Strade. Per me non solo un grande professionista, ma anche un uomo come pochi, un vero amico.”

